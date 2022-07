ASSE Mercato : Une signature symbolique actée à l’AS Saint-Étienne

Publié par ALEXIS le 07 juillet 2022 à 21:15

ASSE Mercato : Une signature symbolique et historique avec le Département de la Loire a été officialisée, ce jeudi, par l’AS Saint-Étienne.

ASSE : Le Département de la Loire reste aux côtés de l'AS Saint-Étienne

Les signatures, en dehors celles des joueurs et membres du staff technique, s’enchainent l’ ASSE. Il y a eu l’arrivée du nouvel équipementier, Hummel, qui a succédé au Coq Sportif, puis ZEbet (opérateur des paris en ligne) a renouvelé son partenariat avec le club jusqu’en 2024. Mercredi, l’AS Saint-Étienne a également signé un partenariat avec Kelyps Intérim (entreprise de travail temporaire), nouveau partenaire officiel des Verts jusqu’en 2026. Ce jeudi 7 juillet, c’est au tour du Département de la Loire de renouveler sa confiance à l’ ASSE. Malgré la relégation du club ligérien en Ligue 2, il bénéficie toujours de la confiance de ses sponsors et partenaires officiels.

« À l’aube de cette nouvelle saison, le Département de la Loire (partenaire historique de l’AS Saint-Étienne depuis plus de 20 ans) réaffirme son soutien à l’AS Saint-Étienne pour les deux prochains exercices. […] En complément de sa visibilité sur tous les supports du club, dont le prestigieux maillot vert de l’équipe première, le département continue d’accompagner le club dans son développement et demeure ainsi fidèle aux Verts », a indiqué Sainté.

Réactions de Soucasse et du président du Département de la Loire

Jean-François Soucasse, Président exécutif de l’ ASSE, salue la longue fidélité du Département au club stéphanois. « Nous saluons l’engagement sans faille du Département de la Loire et sa fidélité auprès du club. Si ce soutien dépasse la simple visibilité maillot, l’AS Saint-Étienne n’en reste pas moins fière, depuis 2004 et pour les deux prochaines saisons, d’arborer le logo de la Loire sur la face avant de sa tenue et souhaite en être son meilleur ambassadeur », a-t-il déclaré. « À travers l’image de l’AS Saint-Étienne, c’est l’image de la Loire. Ce n’est pas dans des moments de difficulté qu’il convient de se retirer. Le Département de la Loire est et reste un partenaire majeur de l’ ASSE, qui nous l’espérons, rejoindra rapidement la Ligue 1 », a réagi Georges Ziegler, président du Département de la Loire.