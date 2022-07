ASSE Mercato : Grosse désillusion pour les Verts en attaque

Publié par Ange A. le 01 juillet 2022 à 08:35

ASSE Mercato : En quête d’un renfort offensif cet été, l’AS Saint-Étienne vient de voir une de ses cibles s’engager chez un rival.

ASSE Mercato : Sochaux s’offre un attaquant ciblé par les Verts

L’AS Saint-Étienne ne cesse d’enregistrer des départs en attaque. Recrutés par l’ ASSE au mercato d’hiver, Enzo Crivelli, Sada Thioub et Bakary Sako sont en fin de contrat dans le Forez. Comme eux Wahbi Khazri, Arnaud Nordin et Romain Hamouma ont quitté le club ligérien. Face à cette vague de départs en attaque, les Verts doivent recruter dans le secteur offensif. Nouvel entraîneur de Sainté, Laurent Batlles a déjà accueilli deux défenseurs (Anthony Briançon et Jimmy Giraudon) et un milieu (Dylan Chambost). Pour renforcer son attaque, le pensionnaire de Geoffroy-Guichard avait coché le nom d’Ibrahim Sissoko. L’attaquant malien était en de fin contrat à Niort. Si son profil répondait aux Verts, il s’est finalement engagé au FC Sochaux.

Sainté recalé par Ibrahim Sissoko

Le FC Sochaux-Montbéliard a officialisé la signature de l’avant-centre malien jeudi soir. L’attaquant de 26 ans s’est engagé pour quatre saisons avec les Lions. Un coup dur pour l’AS Saint-Étienne qui souhaitait s’offrir un prolifique buteur sans dépenser le moindre centime. Les prétentions salariales de Sissoko auraient refroidi le club ligérien. Le colosse malien (1m90) réclamait au moins 100 000 euros mensuels. Le joueur pisté par l’ ASSE a inscrit 10 buts et délivré une passe décisive en 24 matchs de Ligue 2 lors de la campagne écoulée.

Ibrahim Sissoko était également pisté par des écuries de Ligue 1 comme le Montpellier Hérault, le RC Strasbourg et l’Angers SCO. Mais le FSCM a disposé de meilleurs arguments pour le convaincre de poursuivre sa carrière en Ligue 2. Un championnat qui lui réussit bien jusqu’ici avec ses 25 pions en 49 apparitions. Futur adversaire de Sochaux en L2, Laurent Batlles est donc prévenu.