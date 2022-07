OGC Nice Mercato : Le départ d'un jeune joueur se précise au Gym

Publié par ALEXIS le 11 juillet 2022 à 13:04

OGC Nice Mercato : Un jeune joueur du Gym, qui ne rentre pas dans les plans de Lucien Favre, est en passe de signer avec un club de National.

OGC Nice Mercato : Châteauroux confirme des contacts avec Nassim Benaissa

Arrivé à l’ OGC Nice en provenance de l’OL, son club formateur, en juillet 2021, Nassim Benaissa (20 ans) n’a pas réussi à se faire une place au sein de l’équipe professionnelle. Il n’a joué qu’avec l’équipe réserve en National 3. Malgré le changement à la tête du staff technique du Gym, Lucien Favre a remplacé Christophe Galtier, le jeune milieu défensif est annoncé sur le départ. L’information qui circule sur les réseaux sociaux ces derniers jour se confirme.

L’international Espoir Algérien est effectivement convoité par La Berrichonne de Châteauroux. Un dirigeant du club évoluant en National a confirmé des contacts très poussés avec le joueur. « On est en contact avancé avec lui », a avoué Julien Cordonnier (42 ans), directeur du recrutement de LB Châteauroux, dans des propos rapportés par La Nouvelle République. « Mais cela concerne l’équipe réserve », a-t-il précisé.

OGC Nice Mercato : Le Gym pourvoyeur de renforts à La Berrichonne

Nassim Benaissa ne serait pas le seul joueur en provenance de l’ OGC Nice à La Berrichonne de Châteauroux cette saison, si sa signature en Indre se confirme. Il a été précédé par Ange Ahoussou (de 18 ans). Le défenseur central ivoirien est prêté, sans option d’achat, pour une saison du 1er juillet au 30 juin 2022. En 2020-2021, le club azuréen avait également prêté Ibrahim Cissé (arrière axial) à La Berrichonne. Bien avant l'arrière de 23 ans, Mouez Hassen (gardien de but, 27 ans) et Saïd Benrahma (milieu offensif, 27 ans) étaient aussi passés de Nice à Châteauroux, lors de l'exercice 2017-2018, toujours sous la forme d'un prêt. Comme quoi, l' OGC Nice et La Berrichonne entretiennent de bons rapports.