RC Lens Mercato : Dortmund, le RCL va boucler un joli transfert

Publié par Anthony le 11 juillet 2022 à 20:45

RC Lens Mercato : Une jeune pépite du RCL pourrait bien plier bagage et s'envoler en Allemagne. Le Borussia Dortmund est en pole pour l'enrôler.

RC Lens Mercato : Adam Oudjani a été repéré en Allemagne

Au RC Lens depuis son enfance, Adam Oudjani a été repéré ce week-end du côté de la Bundesliga. Le jeune joueur a disputé un match amical avec la réserve du Borussia Dortmund où il a pu briller en inscrivant un but contre l'Austria Salzbourg avec les moins de 23 ans. Depuis la semaine dernière, le Franco-algérien est à la disposition du club allemand pour des essais et a disputé sa première rencontre face au FC Wacker Innsburg.

Jamais convoqué avec les professionnels ni appelé par Franck Haise dans la rotation du groupe cet été, Adam Oudjani devrait s'aventurer loin de la Gaillette. Le numéro 10 est barré par plusieurs cadors du RC Lens. David Costa, Gaël Kakuta ou encore Florian Sotoca ont réalisé une très bonne saison et referment les portes des postes convoités par Oudjani. De plus, ce dernier n'a jamais joué le moindre match en Ligue 1 ou Ligue 2, ce qui compromet son arrivée dans l'effectif professionnel. Débarqué en 2020 et encore sous contrat jusqu'en 2023, le joueur de 20 ans devrait sous peu faire ses valises officiellement du RCL pour Dortmund.

RC Lens Mercato : Un prêt compliqué pour Oudjani

Adam Oudjani sort d'une saison compliquée avec le Stade Briochin, où il a été prêté la saison dernière par le RCL. Malgré une bonne première partie d'exercice où il a été titulaire à 8 reprises, le milieu offensif de 20 ans n'a réalisé qu'une seule passe décisive, face au Red Star, au cours de ses 17 matchs. très impacté par le changement de système de jeu de l'équipe bretonne en cours de saison, Oudjani se cherchait un nouveau point de chute à l'étranger. Son départ pourrait rapporter une somme aux alentours des 200 000 euros aux Sang et Or.