Stade Brestois Mercato : C'est fait, le SB29 boucle un gros transfert !

Publié par ALEXIS le 11 juillet 2022 à 14:47

Stade Brestois Mercato : Relégué sur le banc de touche du SB29, un gardien de but en fin de contrat en 2023 devrait rejoindre Valenciennes FC, en Ligue 2.

Gardien de but N°2 du Stade Brestois, Gautier Larsonneur n’a pas joué un seul match en Ligue 1 toute la saison dernière. Il est resté sur le banc de touche dans l’ombre de Marco Bizot (31 ans). Mais à un an de la fin du contrat du portier formé au SB29, la direction brestoise a décidé de le transférer. Pressenti ces dernières semaines, son départ de Brest à Valenciennes FC est imminent. D’après les informations de RMC Sport, le gardien de but de 25 ans va signer avec le club nordiste en Ligue 2.

« À la recherche d’un gardien depuis le début du mercato et la fin du prêt de Lucas Chevalier, Valenciennes a jeté son dévolu sur le portier du Stade Brestois, qui doit s’engager avec le club nordiste », a confirmé la source. Le média précise par ailleurs que le Stade Brestois avait tenté de recruter Lionel Mpasi-Nzau (28 ans) à Rodez AF en Ligue 2, avant de choisir Gautier Larsonneur, finalement. En attendant de connaître le montant du transfert du nouveau portier du VAFC, Transfermarkt estime sa valeur marchande à 3 millions d'euros.

Le portier du SB29 victime du choix de Der Zakarian

Gautier Larsonneur a en effet perdu sa place de titulaire au profit de Marco Bizot, sous les ordres d’Olivier Dall’Oglio, ex-coach du Stade Brestois. Il avait disputé 37 des 38 matchs de Ligue 1 en entier en 2020-2021. En 2019-2020, le natif de Saint-Renan (Finistère) avant été titulaire 27 fois en autant de matchs joués en championnat. Mais le départ de Dall’Oglio et l’arrivée de Michel Der Zakarian ont été défavorables à Gautier Larsonneur. Le nouvel entraineur a préféré Bizot au poste de n°1 la saison écoulée. Le portier annoncé à Valenciennes FC n’avait joué que 3 matchs en Coupe de France.