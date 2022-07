Stade Brestois Mercato : Le départ d'un cadre acté au SB29

Publié par ALEXIS le 06 juillet 2022 à 12:46

Stade Brestois Mercato : Le départ d’un joueur emblématique, en fin de contrat au SB29, a été confirmé, ce mercredi, par le club du Finistère.

Stade Brestois Mercato : Julien Faussurier quitte le SB29

Après six saisons consécutives sous le maillot du Stade Brestois, Julien Faussurier quitte le club breton. Il n'a pas recu de proposition pour prolonger son contrat terminé le 30 juin 2022. Il part donc de Brest, librement. Dans des messages postés sur son compte Twitter, le SB29 a rendu hommage au défenseur de 35 ans. « Six années en Rouge & Blanc. Julien, tu es et resteras un Ty-Zef. Merci. Nous ne t’oublierons jamais. Bon vent, Julien », a écrit le Stade Brestois sur le réseau social, avec des photos et vidéos du latéral droit en illustration.

En six saisons à Brest, le joueur de 35 ans a disputé 159 matches, toutes compétitions confondues, avec la Team Pirate, pour 14 buts marqués et 27 passes décisives délivrées. Julien Faussurier a également reçu un hommage de la part de l’un de ses coéquipiers, Gautier Larsonneur (25 ans). « Merci pour tout ce que tu as apporté au club et à moi... Le Pirate s’en va la tête haute, bravo. Kenavo », a écrit le gardien de but du Stade Brestois.

Stade Brestois Mercato : Faussurier rejoint Furlan à l'AJ Auxerre

Parti de Bretagne, Julien Faussurier a déposé ses valises à l’AJ Auxerre. Le club promu en Ligue 1 n’a pas encore officialisé son arrivée dans l'Yonne, mais a été aperçu sur les terrains d’entraînement de l’AJA cette semaine. Le défenseur a en effet rejoint Jean-Marc Furlan, son ancien entraîneur à l’ES Troyes AC (2010-2013) et au SB29 (entre 2016 et 2019). Faussurier entretient-il la forme avec l'équipe auxerroise ou va-t-il signer avec le promu ? Notons que l'AJ Auxerre a déjà enrôlé un joueur du Stade Brestois, Denys Bain, cet été.