OM Mercato : Marseille en pole position pour un latéral gauche

Publié par Timothée Jean le 11 juillet 2022 à 23:15

OM Mercato : Toujours à l’affût des opportunités du marché, l’Olympique de Marseille pourrait rafler mise pour un défenseur brésilien.

OM Mercato : Marseille se rapproche de Yan Couto

Depuis la nomination de Javier Ribalta en tant que directeur du football du club, puis l’arrivée d’Igor Tudor sur le banc de touche marseillais, le mercato de l’Olympique de Marseille accélère enfin. Les deux hommes, qui vont travailler en étroite collaboration, ont déjà ciblé plusieurs profils susceptibles de renforcer l’effectif phocéen en vue de rester plus compétitif la saison prochaine. Et parmi les pistes étudiées en défense, le nom de Yan Couto, évoqué ce week-end, commence à prendre de l’ampleur dans la cité phocéenne.

Prêté au SC Braga avec qui il a disputé 28 matchs la saison dernière dans le championnat portugais, le latéral droit brésilien a fait son retour à Manchester City cet été. Mais le joueur de 20 ans ne devrait pas s’éterniser chez les Cityzens. Selon A Bola, Yan Couto aurait déjà été informé qu'il ne fait pas partie des plans de Pep Guardiola, l'entraîneur de Man City, pour la saison prochaine. Cette décision aurait rapidement alerté ses prétendants. Si le FC Porto, Fenerbahçe, l’Olympiakos, Girona, le FC Bâle ou encore Hull City s’activent pour le recruter, le journaliste brésilien Jorge Nicola assure par ailleurs que c'est bien l’ OM qui est le club le mieux placé pour s’offrir le latéral gauche.

OM Mercato : Vers un nouveau prêt pour Yan Couto

L’Olympique de Marseille aurait alors fait du jeune défenseur brésilien l’une de ses cibles prioritaires pour concurrencer ou remplacer Pol Lirola, qui sort d’une saison décevante. Confronté à des soucis financiers, l’ OM voudrait donc recruter Yan Couto sous la forme d’un prêt, une option qui ne devrait pas forcément plaire aux dirigeants de Manchester City. Les négociations entre les différentes parties devraient donc s’intensifier dans les jours à venir afin de trouver un terrain d’entente le plus rapidement possible. De l'autre côté de la défense, Marseille travaille toujours sur la signature de Jonathan Clauss, également suivi par le PSG, l' OL et le Stade Rennais.