OM Mercato : 15M€, Pablo Longoria négocie pour une star de Ligue 1

Publié par JEAN-LUC D le 09 juillet 2022 à 23:25

OM Mercato : À la recherche de renforts, Pablo Longoria, le président de l’Olympique de Marseille, aurait entamé des négociations pour une star de Ligue 1.

OM Mercato : Pablo Longoria est entré en contact avec le RC Lens

À un an de la fin de son contrat avec le RC Lens, Jonathan Clauss est un joueur très convoité. Auteur d’une belle saison avec les Sang et Or, le latéral droit français a connu une première convocation en équipe de France, en mars dernier, contre la Côte d’Ivoire. Â 29 ans, le défenseur tricolore pourrait changer d’air sur ce mercato estival puisqu’il dispose d’un bon de sortie. À la recherche de renforts dans son secteur défensif, l’Olympique de Marseille serait donc positionné sur le dossier.

D'après les informations du quotidien L’Équipe, le président phocéen Pablo Longoria, après la validation du profil de Jonathan Clauss par son entraîneur Igor Tudor, aurait formulé une première offre aux dirigeants du Racing Club de Lens, vendredi. Selon le journaliste Fabrizio Romano, l’Olympique de Marseille se serait mis en tête de signer le Lensois cet été. Avec 4 réalisations et 9 passes décisives en 39 apparitions toutes compétitions confondues cette saison, Jonathan Clauss a également attiré les convoitises de Chelsea et de l’Atletico Madrid. La partie s’annonce donc très compliquée pour l’OM, mais Longoria a tout de même des arguments à faire valoir sur cette piste.

OM Mercato : Jonathan Clauss convaincu par Marseille ?

Malgré la rude concurrence des cadors européens sur ce dossier, il existe des motifs d’espoirs pour l’Olympique de Marseille. En effet, en plus de disputer la prochaine Ligue des Champions, le club phocéen propose au natif de Strasbourg un poste de titulaire, un argument de poids à l’approche de la Coupe du Monde qui se déroulera du 21 novembre au 18 décembre au Qatar.

Seul problème, alors que le RCL entend empocher entre 10 et 15 millions d’euros pour Jonathan Clauss, Pablo Longoria aurait déjà signifié au board lensois qu’il n’aurait aucune intention d’investir autant d’argent pour un joueur proche de ses 30 ans et qui sera gratuit dans douze mois, selon les informations du quotidien La Provence.

Reste donc à savoir comment se terminera ce feuilleton.