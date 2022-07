ASSE Mercato : Saint-Etienne boucle une belle signature en attaque

Publié par Nicolas le 11 juillet 2022 à 16:45

ASSE Mercato : Avec l'objectif affiché de retrouver l'élite du football français, l'AS Saint-Etienne vient d'officialiser une superbe signature en attaque.

ASSE Mercato : Chloé Marty signe à l'AS Saint-Etienne !

L'ailière de 21 ans Chloé Marty s'est officiellement engagée avec l'ASSE pour la saison 2022-2023. Formée au Montpellier HSC et passée au Pôle Espoirs de Blagnac, Chloé Marty fait partie de la génération sacrée championne de France U19 avec le club pailladin en 2018, où elle inscrit un doublé lors de la finale remportée par le MHSC (4-2) contre le PSG. Joueuse technique et rapide, la footballeuse est capable aussi bien d'évoluer comme ailière, son poste de prédilection, ou un cran plus bas, dans un rôle plus défensif mais dans lequel elle fait briller ses qualités de contre-attaquante.

En 2020, Marty avait décidé de quitter le MHSC et rejoindre le LOSC. Dans le Nord, l'attaquante passe 2 saisons au terme desquelles son talent explose aux yeux des observateurs. La joueuse de 21 ans fait figure de recrue de choix pour l'AS Saint-Etienne et va apporter toutes ses qualités au sein d'un groupe ambitieux, qui a déjà accueilli 2 autres joueuses : Elise Legrout et Chloé Tapia. L'ASSE féminin semble aborder la saison plus sereinement que leurs homologues masculins, obligés de vendre certains joueurs à fortes valeurs marchandes, comme Denis Bouanga, courtisé par le FC Nantes, Nice et l'OM cet été et qui devrait quitter le club.

ASSE Mercato : Les grosses ambitions de l'AS Saint-Etienne

Chloé Marty a exprimé sa joie de rejoindre l' ASSE tout en rappelant les objectifs élevés du club cette saison : « J'arrive à l'AS Saint-Étienne avec l'envie d'être décisive pour atteindre notre objectif collectif qui est de remonter au plus vite en D1 Arkema. Je suis très heureuse de rejoindre un tel projet, je remercie le club et le staff pour la confiance accordée ». L'entraîneur de Saint-Etienne, Laurent Mortel, en a dit un peu plus sur le profil de la nouvelle attaquante des Vertes : « Chloé est une attaquante rapide, qui apprécie le un contre un et qui possède une bonne qualité de centre. Elle va nous apporter toutes ses qualités de percussion dans notre animation offensive ». Comme l'a précisé Chloé Marty, l'objectif principal des Vertes est la remontée en D1 Arkema dès la saison prochaine.