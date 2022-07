Man City Mercato : Une star prolonge avec les SkyBlues

Publié par Anthony le 12 juillet 2022 à 03:15

Man City Mercato : Un champion d'Angleterre et meilleur buteur du club, est sur le point de prolonger son contrat jusqu'en 2025 avec le club mancunien

Man City Mercato : Une prolongation d'un milieu de terrain

Selon les informations de L'Equipe, Riyad Mahrez, est sur le point de prolonger son bail avec Manchester City jusqu'en 2025. Meilleur buteur du club la saison passée avec 27 buts toutes compétitions confondues (dont 7 en Ligue des Champions) et 9 passes décisives, l'international Algérien va très probablement continuer sa carrière en Premier League. Les dirigeants des Skyblues ont récemment entamé des négociations pour une prolongation avec l'ancien joueur du Havre.

Encore sous contrat pendant un an, le joueur avait attiré le regard de nombreux grands clubs comme le PSG, la Juventus Turin ou bien le Real Madrid. Selon Fabrizio Romano, Riyad Mahrez serait une des priorités absolues de la direction mancunienne qui désire aussi prolonger les contrats de Phil Foden et Rodri. Le capitaine de la sélection algérienne devra jouer avec un secteur chamboulé avec le départ de Gabriel Jesus et de Raheem Sterling et l'arrivé d'Erling Haaland et Julian Alvarez

Man City Mercato : un joueur clé de Pep Guardiola

Arrivé au sein de City en juillet 2018 en provenance de Leicester contre 67 millions d'euros, il a disputé 189 matches sous les ordres de Pep Guardiola et a inscrit 63 buts et délivré 43 passes décisives. Présent lors des grosses rencontres notamment lors de la demi-finale de la Ligue des Champions contre le PSG en 2021 où il a inscrit un doublé lors du match retour et a permis à son équipe de se qualifier en finale ou encore être le seul buteur de son équipe au match retour contre le Real Madrid en 2022. Le gaucher s'est montré presque indispensable pour le coach espagnol, au point d'avoir joué à 28 matchs de championnats et d'avoir inscrit 11 buts et 5 passes décisives avec les Skyblues.