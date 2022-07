PSG Mercato : Une star française répond à l’intérêt du Paris SG !

Publié par JEAN-LUC D le 11 juillet 2022 à 23:45

PSG Mercato : À l’approche d’une nouvelle saison, les lignes bougent au Paris SG. Une star française sollicitée pour renforcer l’attaque a livré sa réponse.

PSG Mercato : Le Paris SG vise une attaquante du Bayern Munich

Après deux saisons passées au Bayern Munich, l’internationale Viviane Asseyi va changer d’air cet été. Le club bavarois avait officialisé le départ de l’attaquante de 28 ans en mai dernier. Arrivée en Allemagne en 2020, elle aura disputé 52 matches et marqué 16 buts, toutes compétitions confondues. Libre de tout contrat depuis le 30 juin dernier, Asseyi peut de ce fait rejoindre le club de son choix.

Et d’après plusieurs sources hexagonales et étrangères, l’ancienne joueuse de l’Olympique de Marseille pourrait débarquer au Paris Saint-Germain. Le journaliste Loïc Tanzi de RMC Sport révèle à ce sujet que : « en attendant de connaitre l'entraîneur de la section féminine, Ulrich Ramé et Angelo Castellazzi bossent sur le mercato. Viviane Asseyi (Bayern Munich) a donné son accord pour rejoindre le PSG. » La principale concernée a commenté cette rumeur.

PSG Mercato : Viviane Asseyi attend impatiemment pour son avenir

Laissée de côté par la sélectionneuse Corinne Diacre pour l'Euro 2022, l’attaquante française Viviane Asseyi est annoncée proche de signer au Paris Saint-Germain après avoir donné son accord à Ulrich Ramé et Angelo Castellazzi. Une information que la native de Mont-Saint-Aignan a snobée malicieusement au micro de la chaîne Canal+, qui l’a recruté comme consultante pour l’Euro 2022.

« Je ne suis pas à l'Euro, car c'est un choix de la sélectionneuse et je l'accepte. J'ai eu Corinne Diacre au téléphone, tout cela s'est bien placé et elle m'a expliqué la raison de son choix. J'ai tourné la page, je vais regarder le tournoi être une supportrice de l'Équipe de France et je suis également tourné vers ma prochaine pour donner le meilleur de moi-même », a déclaré Viviane Asseyi sur la chaîne cryptée avant d’évoquer son possible transfert gratuit au Paris SG cet été.

« J’ai lu comme vous que l'on m'annonce au PSG, les journalistes font leur travail, moi le mien, c'est de jouer au football et j'espère que les choses vont avancer. Il n'y a rien de fait le pour le moment. Mon club jusqu'au 31 juillet, c'est Canal+ (rire) », a-t-elle ajouté.