PSG Mercato : Campos se lance sur un cadre du Real Madrid

Publié par JEAN-LUC D le 12 juillet 2022 à 11:56

PSG Mercato : Désireux de renforcer l’effectif du Paris SG durant ce mercato estival, Luis Campos viserait un super coup au Real Madrid.

PSG Mercato : Luis Campos vise un défenseur du Real Madrid

Alors que la relation entre les dirigeants du Paris Saint-Germain et leurs homologues du Real Madrid semble très tendue depuis la prolongation spectaculaire de Kylian Mbappé chez les Rouge et Bleu, le champion de France voudrait toutefois frapper un super coup chez les Merengues sur ce mercato estival. En effet, selon les informations relayées par la presse espagnole, le club parisien souhaiterait récupérer Ferland Mendy.

Malgré la première bonne saison de Nuno Mendes, Luis Campos voudrait offrir à Christophe Galtier un second arrière gauche plus expérimenté. Selon El Español, Luis Campos serait déjà en négociations avec l’international français pour un retour en Ligue 1 et dans son club formateur. Le média espagnol explique que l’ancien défenseur de l’ OL serait déjà mis sur le marché par le Real Madrid. Mais le Paris SG n’est pas seul sur la piste du défenseur madrilène.

PSG Mercato : La Juventus Turin veut aussi Ferland Mendy

Avec l’arrivée gratuite d’Antonio Rüdiger en provenance de Chelsea, David Alaba devrait vraisemblablement basculer sur le côté gauche de la défense pour permettre à Carlo Ancelotti d'aligner l’international allemand et Eder Militão dans l'axe. Selon la presse espagnole, dans une telle configuration, Ferland Mendy ne serait donc plus un élément indispensable, et en cas d’offre intéressante, Florentino Pérez pourrait bien le laisser partir.

Luis Campos voudrait donc profiter de cette ouverture pour tenter de convaincre l’ancien Titi de revenir à la maison. Recruté en juillet 2019 pour 48 millions d’euros, l’ancien défenseur de l’Olympique Lyonnais est estimé à 40 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt. Selon El Español, le Paris Saint-Germain n’est pas seul sur ce coup puisque la Juventus Turin serait aussi intéressée par le profil de l’international français de 27 ans. Reste à savoir combien réclamera le champion d’Espagne pour son joueur.