OL Mercato : Lyon prépare une offensive au FC Nantes

Publié par Thomas G. le 12 juillet 2022 à 12:56

OL Mercato : Lyon s'intéresse à un défenseur du FC Nantes

L’Olympique Lyonnais a démarré en trombe son mercato avec plusieurs arrivées en attaque et au milieu de terrain. Les Gones veulent désormais se renforcer en défense et plus précisément avec un latéral gauche. L’ OL cherche à recruter un défenseur gauche depuis le départ d’Emerson qui est retourné à Chelsea. Les Lyonnais avaient pisté Tyrell Malacia mais le latéral néerlandais a finalement pris la direction de Manchester United.

Les Lyonnais auraient coché le nom de l’une des révélations de la Ligue 1 pour renforcer le côté gauche de la défense. Selon les informations d’Inside Mercato, l’ OL est très intéressé par le profil de Quentin Merlin. Le défenseur formé au FC Nantes s’est révélé au grand jour au cours de la formidable saison réalisée par les Canaris. Quentin Merlin a ponctué sa première saison pleine par un premier titre avec son club, la Coupe de France. L' OL aurait fait une première approche, refusée par le FC Nantes. Le défenseur de 20 ans est évalué à 5 millions d’euros sur le site Transfermarkt, mais les Lyonnais devront débourser un minimum de 10 millions d’euros pour convaincre les Canaris.

OL Mercato : Le projet de Lyon se dessine

Le club presidé par Jean-Michel Aulas a officialisé la prolongation de Maxence Caqueret jusqu’en 2027. Une première signature avant la prolongation tant attendue de Rayan Cherki. L’Olympique Lyonnais souhaite allier la jeunesse et l’expérience dans ce nouveau projet. Les Gones ont rapatrié des joueurs d’expériences comme Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso tout en se positionnant sur Johann Lepenant et Quentin Merlin. Les jeunes talents de l’ OL seront donc épaulés par des joueurs qui ont connu le très haut niveau européen. L’objectif est de bâtir un groupe homogène capable de finir sur le podium.