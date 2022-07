OL Mercato : Lyon officialise la signature d'un prodige au milieu

Publié par Nicolas le 11 juillet 2022 à 18:15

OL Mercato : Après un début de mercato de folie, l'Olympique Lyonnais continue sur sa lancée et vient d'officialiser une grosse signature.

OL Mercato : Maxence Caqueret prolonge à Lyon jusqu'en 2027

Devenu l'un des pilliers du milieu de terrain de l'OL, Maxence Caqueret a officiellement prolongé son contrat jusqu'en juin 2027. Il avait déjà renouvelé son bail en mai dernier jusqu'en juin 2026 et s'était probablement entendu avec ses dirigeants pour le prolonger d'une année supplémentaire une fois la saison terminée. La loi française ne permettant pas de faire signer des contrats de plus de 5 ans, Caqueret n'aurait pas pu signer jusqu'en juin 2027 car la date de prolongation de contrat commençait en mai et le contrat se serait étendu seulement jusqu'en mai 2027.

Après avoir mis du temps pour trouver un accord avec le joueur à qui il ne restait qu'un an de contrat, l'OL s'assure donc la présence de son joyau au milieu pour de nombreuses années.

OL Mercato : Un mercato "made in Lyon"

C'est une excellente période pour tous les amoureux de club rhodanien. Le retour d'Alexandre Lacazette, suivi de celui de Corentin Tolisso, arrivé libre après la fin de son aventure au Bayern Munich, représentaient déjà un gros coup réalisé par les Gones. La prolongation de Caqueret s'ajoute à la liste des bonnes affaires de ce mercato estival 2022. On pense également que l'association entre Caqueret et Tolisso promet d'être fort intéressante dans l'entrejeu lyonnais. Ainsi, l'Olympique Lyonnais disposera d'un milieu de terrain qui mélangera expérience et jeunesse, de quoi entrevoir une belle saison des Gones.

Il y a clairement une tendance qui s'affiche lorsque l'on évoque le mercato estival de l'Olympique Lyonnais, c'est le retour du " Made in Lyon ". Mis à part la venue du jeune prometteur Johann Lepenant en provenance du Stade Malherbe de Caen, les principales recrues sont lyonnaises et ce mouvement a été amorcé avec la venue d'Alexandre Lacazette, lui aussi arrivé libre après la fin de son contrat avec Arsenal. La prolongation récente d'Anthony Lopes mais aussi la venue de Ludovic Giuly dans le staff pour entrainer les attaquants est un signe de plus de la volonté des dirigeants lyonnais de remettre l'ADN lyonnais au centre du projet sportif du club.