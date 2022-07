OM Mercato : Marseille touche au but pour un milieu de terrain

Publié par Timothée Jean le 12 juillet 2022 à 19:29

OM Mercato : D’après la presse italienne, l'Olympique de Marseille travaille bien sur le dossier Jordan Veretout et serait proche de boucler sa signature.

OM Mercato : Marseille ne lâche pas l’affaire pour Veretout

Les lignes bougent du côté de l’Olympique de Marseille. Le président Pablo Longoria et son équipe sont très actifs en coulisse dans le but de faire venir de nouveaux renforts lors de ce mercato estival. Et si les rumeurs concernent principalement des attaquants ou même l’arrivée d’un nouvel arrière gauche, comme Nuno Tavares, la direction de l’ OM travaille également en coulisse pour renforcer son entrejeu. Et pour ce faire, un nom revient régulièrement du côté de Marseille, celui de Jordan Veretout.

Voilà maintenant plusieurs semaines que la presse italienne confirme un intérêt pressant de l’ OM pour le milieu de terrain de l’AS Rome. Des démarches concrètes auraient même déjà débuté entre les deux écuries afin de boucler la signature de l’international français. Et malgré les récents démentis, le média italien Il Messaggero assure que la direction de l’ OM a bel et bien repris les négociations avec l’AS Rome en vue de finaliser la signature de Jordan Veretout au plus vite. Le club phocéen serait même bien parti de boucler cette opération.

OM Mercato : Veretout accorde sa priorité à Marseille

La Gazzetta dello Sport confirme cette tendance, en assurant que Jordan Veretout accorde sa préférence à l’Olympique de Marseille en cas de départ de l'AS Rome. Contrairement à toutes les autres offres qu'il a sur la table, le principal concerné serait ravi d’évoluer en Ligue des Champions la saison prochaine sous les couleurs de l’ OM. Ainsi, les dirigeants phocéens seraient en pole position pour sa signature.

L’ OM devra tout de même faire face à une rude concurrence sur ce dossier. Car d’autres clubs de Ligue 1 : l’AS Monaco et l’Olympique Lyonnais, seraient également intéressés par le profil de Jordan Veretout. Cette forte concurrence risque de faire grimper les enchères pour son transfert. Pour le moment, l’AS Rome ne serait pas contre le départ de son milieu de terrain et attendrait un montant d’environ 15 millions d’euros pour acter son transfert. Reste à savoir quel prétendant répondra favorablement à ces exigences.