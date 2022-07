OM Mercato : C’est fait, Marseille boucle une importante arrivée !

Publié par Timothée Jean le 12 juillet 2022 à 15:29

OM Mercato : Mauro Camoranesi parti, l’Olympique de Marseille n’a pas tardé à trouver son remplaçant. L’entraîneur Igor Tudor a un nouvel adjoint.

OM Mercato : Igor Tudor a trouvé le remplaçant de Camoranesi

C’est un nouveau bouleversement qui secoue l’Olympique de Marseille. Alors qu'il a récemment rejoint le staff d'Igor Tudor, le champion du monde 2006, Mauro Camoranesi, a décidé de quitter l’ OM. L’information circulait depuis quelques heures et elle a été confirmée ce mardi par le principal concerné. Une semaine seulement après sa prise de fonction, Mauro Camoranesi a annoncé qu’il n’était plus l’entraîneur adjoint de Marseille. Il est déjà rentré en Italie et n’a pas dévoilé les raisons de son départ.

L’ancien milieu de terrain de la Juventus aurait-il reçu une offre d’entraîneur principal au sein d’un club italien ? Alors que la rupture inattendue de son contrat suscite encore diverses interrogations dans la cité phocéenne, la direction de l’ OM n’a pas perdu du temps pour trouver son remplaçant. Selon les informations recueillies par L’Équipe, Igor Tudor a obtenu le renfort d’un nouvel entraîneur adjoint en la personne d'Hari Vukas.

OM Mercato : Qui est Hari Vukas, le nouveau coach adjoint de Marseille ?

Âgé de 49 ans, Hari Vukas est un ancien international croate. Il a évolué dans plusieurs clubs, tels que le NK Split (Croatie) ou le RSC Charleroi (Belgique), avant de mettre un terme à sa carrière de footballeur en 2001. Reconverti en tant qu’entraîneur, le Croate connait très bien Igor Tudor. Les deux compatriotes ont déjà collaboré à Hajduk Split, en Croatie.

Si Igor Tudor a rejoint le banc marseillais, son fidèle adjoint, Hari Vukas, avait lui fait le choix de rejoindre Dugopolje. Récemment nommé au poste de sélectionneur des U17 croates, l’homme de 49 ans a finalement fait le choix de rejoindre son compatriote à l’Olympique de Marseille. Le nouvel entraîneur de l’ OM a donc retrouvé son second et s’est déjà mis au travail pour augmenter le niveau de compétitivité de l’effectif marseillais.

Par ailleurs, L’Équipe assure que le club phocéen s’est attaché les services d’un deuxième préparateur physique, en la personne de Mario Rotondale. Ce dernier avait oeuvré chez les jeunes de la Juventus pendant plusieurs années avant de collaborer avec Fabio Cannavaro en Chine. Il était jusqu’ici libre de tout contrat.