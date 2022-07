PSG Mercato : Une opération intéressante se précise en défense !

Publié par JEAN-LUC D le 13 juillet 2022 à 07:15

PSG Mercato : Le Paris SG a engagé une vaste opération dégraissage pour cet été. Luis Campos serait ainsi en train de régler certains dossiers importants.

PSG Mercato : Un défenseur polyvalent veut partir cet été

Réunis au Paris Saint-Germain, Luis Campos et Christophe Galtier travaillent au dégraissage de l’effectif des Rouge et Bleu cet été. De nombreux joueurs sont donc sur le départ dans la capitale. Dans son édition du mardi, le journal L’Équipe a dévoilé une liste de dix (10) joueurs écartés pour la tournée estivale au Japon. Il s’agit de Mauro Icardi, Layvin Kurzawa, Julian Draxler, Ander Herrera, Georginio Wijnaldum, Éric Junior Dina Ebimbe, Rafinha, Sergio Rico, Idrissa Gueye et Abdou Diallo.

Si le nom du défenseur polyvalent sénégalais a quelque peu surpris, les premières explications ont commencé à tomber sur la situation exacte de l’ancien joueur du Borussia Dortmund. Déjà barré par Marquinhos, Presnel Kimpembe, Sergio Ramos et Thilo Kehrer, Diallo est conscient que l’arrivée d’un nouveau défenseur, en l’occurrence Milan Skriniar, devrait davantage compliquer sa situation au sein de l’effectif de Christophe Galtier. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2024, le joueur de 26 ans a donc arrêté une décision radicale pour son avenir.

PSG Mercato : Le transfert d’Abdou Diallo proche d’être bouclé

En accord avec la direction sportive du Paris Saint-Germain, Abdou Diallo a demandé à ne pas participer à la tournée estivale au Japon afin de trouver une porte de sortie. Le défenseur polyvalent s’apprête ainsi à quitter les rangs des Rouge et Beu cet été. Il espère notamment trouver un nouveau club dans les prochaines semaines. Son nom a été récemment associé à l’AC Milan.

« Abdou Diallo est sur le départ et ne participera donc pas à la tournée au Japon. La décision a été prise en accord avec Luis Campos pour faciliter un départ dans les prochaines semaines », assure L’Équipe. Contrairement à certains de ses coéquipiers, Abdou Diallo veut être certain d’être un élément essentiel du projet.

Sachant qu’il n’a que très peu de chances dans le collectif de Galtier, le natif de Tours préfère quitter le Paris SG pour aller trouver du temps de jeu ailleurs dans l’optique de la prochaine Coupe du Monde au Qatar. Recruté en juillet 2019 pour 32 millions d’euros, le Champion d’Afrique 2021 est aujourd’hui évalué à 18 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt.