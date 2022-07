PSG Mercato : Officiel, le Paris SG signe une pépite en attaque !

Publié par Thomas le 13 juillet 2022 à 13:28

PSG Mercato : Dans sa volonté de renouer avec une ADN parisienne la saison prochaine, le Paris SG a bouclé une signature en attaque.

PSG Mercato : Le Paris SG continue son "opération Titi"

La révolution se poursuit au Paris Saint-Germain. Depuis la fin de la saison dernière, la direction Rouge et Bleu, sous l’impulsion de son président Nasser Al-Khelaïfi, souhaite rompre avec l’image "bling-bling" entretenue par le club depuis plusieurs années. À l’image de la prolongation de Kylian Mbappé et Marie-Antoinette Katoto, qui ont fait grand bruit sur la planète football, ou encore des récentres signatures en pro de Warren Zaïre-Emery et Ayman Kari, le Paris SG veut redonner le pouvoir à ses Titis ces prochaines années. Et justement, le club a officialisé une signature importante du côté de sa section féminine ce mercredi.

Comme annoncé par le PSG sur ses différents réseaux, la prometteuse attaquante Océane Hurtré a signé son premier contrat professionnel chez les Rouge et Bleu, jusqu’en juin 2025. Pur produit de la formation parisienne, la joueuse de 18 ans avait débuté à l’âge de 6 ans au Paris Saint-Germain avant de rejoindre l’Olympique Lyonnais durant sa formation. Après avoir connu ses premiers pas dans le groupe pro lors de la saison 2020-2021, Hurtré a, cette saison, disputé 3 rencontres avec le PSG dont un match de Ligue des Champions. Une superbe nouvelle pour les Parisiennes, qui mènent un mercato intelligent depuis la fin de saison.

PSG Mercato : Hurtré dans la lignée de Katoto, Geyoro et Baltimore

Grand talent issu de la formation francilienne, Océane Hurtré souhaite suivre le même chemin que d’autres Titi, aujourd’hui considérées comme des pointures à leur poste. « Oui, bien sûr que l’on s’inspire de ce genre de parcours. Ce sont toutes de grandes joueuses qui sont internationales. Elles ont été formées ici et, maintenant, elles en sont là. J’espère que j’aurais le même parcours qu’elles », a déclaré la jeune buteuse en faisant référence à ses aînées, Marie-Antoinette Katoto, Grace Geyoro et Sandy Baltimore.