FC Lorient Mercato : Un international suisse rejoint les Merlus

Publié par Ange A. le 14 juillet 2022 à 04:25

FC Lorient Mercato : Les Merlus tiennent un nouvel international dans leur rang. Un portier suisse s’est engagé avec le FCL mercredi.

FC Lorient Mercato : Un gardien suisse signe chez les Merlus

Le FC Lorient continue de se renforcer en ce mercato estival. Mercredi, une troisième recrue a été officialisée au FCL. Après avoir lutté avec la relégation la saison dernière, la direction du club Morbihan a fait du recrutement en défense la priorité cet été. Deux nouveaux arrières gauches ont rejoint Lorient cet été. Mercredi, les Merlus ont officialisé la signature d’un nouveau gardien de but. International suisse aux 4 sélections, Yvon Mvogo s’est engagé avec le FCL. Le portier de 28 ans s’est engagé pour deux saisons, soit jusqu’en 2024. Il débarque en provenance du RB Leipzig, club avec lequel il ne lui restait plus qu’un an de contrat. Le montant du transfert de Mvogo à Lorient n’a pas fuité.

Quel rôle pour Mvogo à Lorient ?

La signature d’Yvon Mvogo remet en question le rôle de numéro 1 chez les portiers du FC Lorient. Mathieu Dreyer et Paul Nardi n’ont pas donné satisfaction ces dernières saisons. Régis Le Bris, le successeur de Christophe Pélissier, pourrait donc propulser le natif de Yaoundé titulaire chez les Merlus. Ancien sociétaire de Leipzig, le nouveau gardien de Lorient sort d’un prêt de deux ans au PSV Eindhoven. Durant sa pige aux Pays-Bas il a disputé 53 matchs pour 63 buts concédés. Suffisant pour séduire le club Morbihan en quête de garantie pour le poste de gardien. Reste maintenant à savoir s’il saura répondre aux attentes des Merlus, 16es de Ligue 1 lors de la précédente campagne.