OM Mercato : Igor Tudor tente une belle signature au milieu !

Publié par Timothée Jean le 14 juillet 2022 à 19:20

OM Mercato : Nouvel entraîneur de l’Olympique de Marseille, Igor Tudor aurait jeté son dévolu sur une piste surprenante en Serie A.

OM Mercato : Igor Tudor vise un milieu de terrain de Bologne

Ce n’est un secret pour personne, le président de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria, est un grand fan du championnat italien. Depuis son ascension à la tête du club phocéen, le dirigeant espagnol est régulièrement allé se servir en Italie pour renforcer son effectif. Après les signatures d’ Arkadiusz Milik (Naples), Pol Lirola (Fiorentina), Pau Lopez (AS Rome) ou encore Cengiz Ünder (AS Rome), le président marseillais compte récidiver cet été en allant faire ses courses en Série A.

Depuis quelques semaines, les noms de Justin Kluivert (AS Rome) et Gerard Deulofeu (Udinese) reviennent avec instance du côté de l’ OM. Mais c’est finalement du côté de Bologne que le club phocéen pourrait boucler une belle signature. Ignazio Genuardi, journaliste pour But Football Club, révèle que la direction de l’Olympique de Marseille s’intéresse de très près à Mattias Svanberg (23 ans), sur instruction d’Igor Tudor. Le nouvel entraîneur marseillais aurait ainsi demandé à sa direction de tout mettre en œuvre pour boucler la signature du milieu de terrain suédois. Mais cette opération semble vouée à l'échec.

OM Mercato : Mattias Svanberg en route pour sa future destination

Comptabilisant 36 rencontres disputées, toutes rencontres confondues, Mattias Svanberg sort d’une belle saison avec Bologne. De quoi convaincre les Marseillais de miser sur lui. Sauf que l' OM n’est pas le seul club intéressé par le joueur de 23 ans. Le VfL Wolfsburg s’intéresse également à son profil et serait même proche de rafler la mise dans ce dossier.

Selon les informations de Fabrizio Romano, la direction de Bologne est tombée d’accord avec le club allemand pour le transfert de Mattias Svanber. L’affaire serait déjà réglée entre les différentes parties et l’officialisation de son transfert devrait tomber dans les prochains jours, au grand dam de l’Olympique Marseille. Les Phocéens devront donc se tourner vers une autre cible.