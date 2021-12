LOSC : Ligue des Champions, Gourvennec rassure avant Wolfsburg

Publié par ALEXIS le 08 décembre 2021 à 03:15

Le LOSC joue sa survie en Champions League face à Wolfsburg, mercredi. Jocelyn Gourvennec assure que son équipe sera prête pour en découdre.

LOSC : Gourvennec, « je ne veux pas qu'on soit dans le calcul »

Le LOSC joue sa qualification pour les 8es de finale de Ligue des champions contre le VfL Wolfsburg, à la Volkswagen Arena, mercredi (21h). Jocelyn Gourvennec a dévoilé en partie son plan contre le club allemand. « Je ne veux pas qu'on soit dans le calcul ou la gestion », a-t-il recommandé. « Nous devons nous focaliser sur le match de demain avec le jeu et les spécificités de l’adversaire. On doit faire un gros match, collectivement. C'est ça le plus important. Le résultat sera une conséquence de ce qu’on mettra dans le match. Nous ne devons pas nous disperser, garder beaucoup de force et de sang-froid », a-t-il indiqué, ensuite.

« C’est un match qu’on a bien préparé »

L’enjeu du match est clair pour Lille OSC : gagner pour finir en tête du groupe G. À défaut d’une victoire, les Lillois peuvent se qualifier grâce à un match nul, soit en prenant un point, mais ne seraient pas assurés de finir premier. En cas de défaite, les Dogues seraient éliminés. « En battant Salzbourg, on a réussi à passer en tête du groupe. Mais le match de mercredi est très important, car il y a la qualification en jeu. Je reste pragmatique. C’est un match qu’on a bien préparé, on va continuer de bien le préparer et l’aborder avec beaucoup de force », a prévu Jocelyn Gourvennec.

Le point du Groupe G

Pendant que le LOSC affrontera le VfL Wolfsburg, le RB Salzbourg recevra le FC Séville dans l'autre match du Goupe G, à la même heure. Avant cette dernière journée de la phase de poule de la C1, les Lillois sont 1ers avec 8 points +1, devant le RB Salzbourg (7 points +1), suivi du FC Séville (6 points +1) et de Wolfsburg (5 points -3). Toutes les équipes de ce groupe peuvent donc encore se qualifier pour les 8es de finale.