PSG Mercato : Un cador anglais prêt à faire capoter un énorme deal

Publié par Thomas G. le 16 juillet 2022 à 05:05

PSG Mercato : En négociations depuis plusieurs semaines, la venue d'un attaquant italien au PSG s'est compliqué après l'arrivée d'un concurrent

PSG Mercato : La piste d’un attaquant italien s’éloigne

Priorité de la nouvelle direction du PSG, le recrutement d’un attaquant s’est avéré plus difficile que prévu. Dès son arrivée au Paris Saint-Germain, Luis Campos s’était positionné sur l’espoir italien Gianluca Scamacca. Le buteur de Sassuolo a réalisé la meilleure saison de sa carrière et sa marge de progression à 23 ans est non-négligeable. Le profil de l’attaquant de la Squadra Azzurra a fait l’unanimité en interne et le PSG a proposé 35 millions d’euros au club italien. Sassuolo réclame 50 millions d’euros alors que le Paris Saint-Germain ne souhaite pas surpayer le joueur en augmentant son offre. La piste menant à Gianluca Scamacca a ainsi pris du plomb dans l’aile.

En parallèle des négociations difficiles entre le PSG et Sassuolo, un troisième acteur s’est greffé au dossier. Les dirigeants de West Ham on également montré un intérêt pour le buteur italien. Les Hammers ont fait une proposition supérieure à celle du PSG, une offre qui s’élève à 40 millions d’euros. En se rapprochant du prix demandé par Sassuolo, West Ham pourrait doubler le Paris Saint-Germain dans cette transaction. Le Paris SG de son côté a déjà commencé à chercher des alternatives avec la piste Gonçalo Ramos.

Le PSG va devoir faire mieux pour avoir Scamacca

Ce dossier qui se complique de jour en jour, a connu un nouveau tournant après les déclarations du président de Sassuolo. Giovanni Carnevali a déclaré : « West Ham offre 40 millions d'euros pour Scamacca et le Paris Saint-Germain offre 35 millions d'euros , nous n'avons pas besoin de vendre, ». Le dirigeant italien met la pression sur les deux clubs pour atteindre la somme de 50 millions d’euros. Un montant jugé trop élevée par la direction parisienne qui pourrait décider d’abandonner ce dossier, notamment avec la signature ce vendredi d'Hugo Ekitike, en provenance du Stade de Reims. La première piste de Luis Campos pour renforcer l’attaque parisienne pourrait finalement ne jamais se concrétiser.