AS Monaco Mercato : Officiel, un grand buteur débarque à l'ASM

Publié par ALEXIS le 15 juillet 2022 à 22:10

AS Monaco Mercato : Le club du Rocher s’est offert sa deuxième recrue estivale. Il s’agit d’un buteur en provenance du championnat allemand.

AS Monaco Mercato : Breel Embolo, 2e recrue de l'ASM

Après Takumi Minamino (ailier gauche, 27 ans), l’AS Monaco a engagé Breel Embolo, comme annoncé, ce vendredi. L’avant-centre a signé un contrat de quatre saisons avec le club de la Principauté. Il s’est ainsi lié à l’ASM jusqu’au 30 juin 2026. Après le FC Bâle (son club formateur), Schalke 04 et évidemment le Borussia Mönchengladbach, l’international suisse (56 sélections, 9 buts) va connaître son 4e club. Mais aussi découvrir un 3e championnat (la Ligue 1) après la Super League en Suisse et la Bundesliga en Allemagne. La nouvelle recrue de l’AS Monaco est un attaquant décisif. La saison dernière, il a inscrit 14 buts et délivré 6 passes décisives en 36 rencontres, toutes compétitions confondues.

Dans ses premières impressions sur sa signature à l'ASM, Breel Embolo se réjouit de rejoindre les Monégasques. « Je suis très heureux de rejoindre l’AS Monaco et de m’inscrire dans ce magnifique projet. Je remercie les dirigeants de m’offrir l’opportunité de découvrir un aussi grand club. J’ai la volonté de m’intégrer le plus rapidement possible et d’apporter mes qualités à l’effectif. J’ai hâte de découvrir mon nouvel environnement et la Ligue 1 », a-t-il déclaré.

Paul Mitchell s'enflamme pour l'attaquant international suisse

Paul Mitchell, Directeur Sportif de l’AS Monaco, est aussi content ! Il s’enflamme pour le buteur suisse sur le Rocher. « Nous sommes très heureux d’accueillir Breel à l’AS Monaco. Son profil apporte un atout supplémentaire parmi nos options offensives et ajoute plus de profondeur à l’équipe, afin de bien aborder le calendrier chargé qui nous attend. À 25 ans, Breel a remporté des titres et connaît l’exigence de la Ligue des Champions. De plus, son statut de joueur international et sa participation à de grands rendez-vous comme la Coupe du monde (2018) et le Championnat d’Europe lui confèrent une expérience qui nous sera assurément précieuse. Il arrive à l’AS Monaco au meilleur moment de sa carrière », a confié le dirigeant.