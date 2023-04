Publié par ALEXIS le 25 avril 2023 à 11:25

En fin de contrat à l’ ASSE en juin, Jean-Philippe Krasso est courtisé. Alors que Sainté négocie la prolongation de son bail, il se rapproche d’un accord.

ASSE Mercato : Jean-Philippe Krasso encore flou sur son avenir

Le contrat de Jean-Philippe Krasso à l’ ASSE prend fin en juin prochain. L'AS Saint-Etienne cherche à prolonger son bail avec le buteur, mais les parties peinent à trouver un accord. Fort des performances de l’avant-centre, son clan se montre très exigeant. Il demanderait un salaire de 100 000 euros pour rempiler à Saint-Etienne en Ligue 2. Décisif avec l' ASSE, l’international ivoirien de 25 ans attire l’attention de plusieurs clubs. Il est l'auteur de 16 buts et 9 passes décisives en 29 matches disputés en championnat cette saison, sous le maillot des Verts.

Mais il ne semble pas perturbé par les mouvements autour de lui. Le buteur de l’ ASSE prend son temps avant de décider de son avenir. « Pour l’instant, je suis vraiment concentré sur Saint-Étienne. Nous ne sommes pas encore maintenus mathématiquement. J’aimerais aussi, pourquoi pas, finir meilleur buteur et passeur. Après, on pourra penser à l’avenir. Et je laisse mon avenir entre les mains des personnes qui doivent gérer ça », a-t-il déclaré dans Le Républicain Lorrain.

Jean-Philippe Krasso vers le Borussia Mönchengladbach ?

Alors que l’ ASSE attend également d’être assuré officiellement du maintien en Ligue 2 pour passer à l’offensive dans le dossier Jean-Philippe Krasso, 90 Football fait savoir que l'attaquant pourrait prendre la direction de l’Allemagne. D’après le média, il « est proche d'un accord avec le Borussia Mönchengladbach ».

La source assure que « M’Gladbach a ciblé l'attaquant des Verts et semble sur le point de le convaincre, malgré la concurrence ». Il faut rappeler que l’international ivoirien (6 sélections, 2 buts) est natif de Stuttgart en Allemagne. Il ne serait donc pas contre un retour dans son pays natal pour découvrir la Bundesliga.