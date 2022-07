PSG Mercato : Campos proche d’une superbe signature en attaque

Publié par Ange A. le 15 juillet 2022 à 09:05

PSG Mercato : Le Paris Saint-Germain pourrait boucler une jolie vente cet été. Arnaud Kalimuendo pourrait rejoindre l’Angleterre.

PSG Mercato : Un accord à 25 M€ en vue pour Kalimuendo

Le Paris Saint-Germain s’attend à un important dégraissage de son effectif cet été. Nouveau conseiller sportif du PSG, Luis Campos doit faire de la place pour les prochaines recrues. Si Mauro Icardi est poussé vers la sortie, un autre attaquant pourrait aussi quitter Paris cet été. Après deux prêts satisfaisants au RC Lens ces deux dernières saison, Arnaud Kalimuendo pourrait quitter le navire. Le titi a inscrit 21 buts et délivré 6 passes décisives durant ses piges chez les Sang et or.

Ses performances n’auraient pas laissé les Anglais de Leeds United indifférents. L’Équipe assure même que le pensionnaire de Premier League voudrait boucler au plus vite le transfert de Kalimuendo. Un deal à hauteur de 25 millions d’euros, dont 3 millions de bonus, serait proposé au club francilien. Le quotidien sportif assure que les discussions se poursuivent entre les deux clubs.

La décision de Kalimuendo attendue

Le journal révèle qu’en cas d’accord entre le Paris Saint-Germain et Leeds United, le club anglais devra encore convaincre le titi. Arnaud Kalimuendo est encore sous contrat avec le PSG jusqu’en 2024. Avec la concurrence dans le secteur offensif parisien, le jeune attaquant serait disposé à quitter son club formateur cet été. Il n’a d’ailleurs disputé que quatre rencontres avec l’équipe première du club de la capitale.

Outre Leeds, il serait aussi ouvert à un départ chez un géant de Serie A. « S’il n’écarte pas la perspective de rejoindre le club anglais, Kalimuendo voit aussi d’un bon œil l’intérêt de l’Inter Milan », indique la source. Reste maintenant à savoir où le titi va poursuivre sa carrière après ses expériences prometteuses au Racing Club de Lens.