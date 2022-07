PSG Mercato : Après Ekitike, Luis Campos vise un Champion du monde

Publié par JEAN-LUC D le 16 juillet 2022 à 13:15

PSG Mercato : Sur le point d’officialiser l’arrivée de l’attaquant rémois Hugo Ekitike au Paris SG, Luis Campos viserait désormais un Champion du monde.

PSG Mercato : Luis Campos tâte le terrain pour un défenseur français

Alors que le mercato du Paris Saint-Germain s’est accéléré avec l’officialisation imminente du jeune attaquant Hugo Ekitike (20 ans), Luis Campos scruterait également d’autres pistes pour renforcer l’effectif de Christophe Galtier. Une information venue d’Espagne fait ainsi cas d’un intérêt du club de la capitale pour Lucas Hernandez, le polyvalent défenseur du Bayern Munich.

Sous contrat avec le club allemand jusqu’en juin 2024, l’international français de 26 ans serait la recrue idéale selon Campos et Galtier pour remplacer éventuellement Presnel Kimpembe, qui pourrait rejoindre Chelsea cet été, selon le quotidien madrilène AS. Mais la tâche ne s’annonce pas facile pour les Rouge et Bleu sur ce dossier.

PSG Mercato : Le Bayern Munich a déjà tranché pour Lucas Hernandez

À l’instar de son cadet Theo de l’AC Milan, Lucas Hernandez est régulièrement lié au Paris Saint-Germain. Recruté en juillet 2019 en provenance de l’Atlético Madrid pour 80 millions d’euros, le Champion du monde 2018 fait partie des tauliers de l’équipe bavaroise. Il fait partie des joueurs sondés par Luis Campos pour renforcer la défense du Paris SG, mais « le Bayern Munich ne pense pas à le laisser partir et souhaite prolonger son contrat expirant en 2024 », confirme Sky Italia.

Évalué à 50 millions d'euros sur le marché par le site spécialisé Transfermarkt, le natif de Marseille est déclaré intransférable par le board munichois, mais le richissime club parisien n’a pas encore dit son dernier mot dans cette affaire. Surtout si le compatriote de Kylian Mbappé et Presnel Kimpembe manifeste un désir de changement comme son partenaire Robert Lewandowski qui est en route pour signer avec le FC Barcelone.