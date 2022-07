Stade Rennais Mercato : 25 M€, le Bayern proche d'une signature au SRFC

Publié par ALEXIS le 16 juillet 2022 à 16:45

Stade Rennais Mercato : Un gros transfert se précise au SRFC ! Le Bayern Munich prépare une 3e offre irrésistible pour s’offrir une pépite du club breton.

Stade Rennais Mercato : Deux offres du Bayern pour Mathys Tel déjà repoussées !

Grand talent et espoir du Stade Rennais, Mathys Tel fait tourner la tête au Bayern Munich, en quête du successeur de Robert Lewandowski, attendu au FC Barcelone. Le club Bavarois est convaincu que la pépite du SRFC a le profil, le talent et la technique pour être le successeur du buteur polonais dans leur équipe. En effet, le club champion de Bundesliga suit de près l’international U18 français depuis plusieurs années. Et il estime que l'attaqant de 17 ans est maintenant apte à rejoindre la Bavière. Cela est justifié par leurs offres successives pour recruter Mathys Tel au Stade Rennais.

Comme le révèle L’Équipe, Bayern Munich a déjà transmis deux propositions au club breton. La première est de 7 M€ (et 10 M€ de bonus) et une deuxième estimée à 22,5 M€ (soit 18 M€, plus des bonus). Elles ont été repoussées, à en croire le quotidien sportif, mais pas de quoi décourager les dirigeants allemands.

Le club bavarois prêt à faire une 3e proposition irrésistible au SRFC

D’après la source, le directeur sportif Hasan Salihamidzic et la direction des Rouges (Die Roten) préparent une troisième offre irrésistible, afin de forcer la décision du Stade Rennais. Le média ne confirme pas le montant de cette ultime proposition, mais annonce la couleur : « Qu'elle (la 3e offre, ndlr) dépasse les 25 M€ (bonus compris) ne serait en rien une surprise ». En tous cas, le Bayern n’a pas du tout l’intention de laisser Mathys Tel à Rennes une saison de plus. « Le club allemand, friand historiquement des espoirs français, a identifié Mathys Tel depuis plusieurs années. Et perçoit le jeune Rennais, capable d'être utilisé à tous les postes de devant, comme l'élément le plus prometteur de sa génération », indique le journal sportif.