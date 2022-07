Stade Rennais Mercato : Le SRFC bombe le torse devant le Bayern !

Publié par JEAN-LUC D le 15 juillet 2022 à 00:20

Stade Rennais Mercato : L’ogre allemand ne fait pas du tout peur au SRFC. Le Bayern Munich est en grande difficulté devant le club breton sur ce mercato.

Stade Rennais Mercato : Le Bayern Munich insiste, le SRFC résiste

D’après les informations relayées ce jeudi par le quotidien L’Équipe, le Bayern Munich insisterait pour un crack du Stade Rennais. En effet, le club allemand aurait formulé une seconde proposition pour le jeune attaquant Mathys Tel. Mais le SRFC aurait une deuxième fois recalé le Champion de Bundesliga. Pur produit du centre de formation du club breton, le joueur de 17 ans fait partie des grands objectifs du Bayern Munich pour la succession de Robert Lewandowski.

Début juillet, un chèque de 7 millions d’euros hors bonus aurait été refusé par Florian Maurice, mais cela n’a pas découragé le club munichois puisqu’une nouvelle offre aurait récemment été refusée également. Le journal sportif n’a pas mentionné le montant de cette relance bavaroise, mais le SRFC aurait fermement dit « non » à un exode prématuré de son jeune talent.

Stade Rennais Mercato : Mathys Tel retenu par le SRFC cet été ?

Champion d’Europe U17 avec l’équipe de France, et sous contrat avec le Stade Rennais jusqu’en 2024, Mathys Tel attire des convoitises à travers tout le continent. Cependant, les dirigeants rennais seraient déterminés à conserver leur pépite. Le Stade Rennais ne compte pas du tout se séparer du natif de Sarcelles et semble déterminé à le faire comprendre au Bayern Munich.

Alors que certains éléments offensifs, notamment Benjamin Bourigeaud et Martin Terrier, pourraient quitter le SRFC d’ici la fin du mercato estival, Bruno Genesio et le Stade Rennais campent sur leur volonté de garder et faire évoluer Mathys Tel dans leurs rangs. Présent au sein du groupe pro pour la reprise après avoir pris part à 10 matches de Ligue 1 la saison dernière, Mathys Tel pourrait donc poursuivre sa progression au sein de l’élite.