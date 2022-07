PSG Mercato : Kimpembe à Chelsea, la menace devient sérieuse !

Publié par Gary SLM le 17 juillet 2022 à 13:31

Chelsea FC veut affronter le PSG ce mercato estival. Alors qu'il vient de signer Kalidou Koulibaly du Napoli, Thomas Tuchel souhaite aussi recruter Presnel Kimpembe.

PSG Mercato : Tuchel règle ses comptes avec Paris par Kimpembe

Christophe Galtier, nouvel entraîneur du PSG, pourrait ravaler sa fierté après s’être amusé de la rumeur envoyant Presnel Kimpembe du côté de Chelsea FC. Le défenseur du Paris Saint-Germain est bien dans le viseur de son ancien coach Thomas Tuchel. Le technicien allemand veut associer le français à Kalidou Koulibaly dans la défense des Blues la saison à venir. Il a donc sérieusement commencé à travailler sur le dossier malgré la légèreté avec laquelle les dirigeants parisiens traitaient cette rumeur du possible transfert de leur joueur.

Il faut noter que ces derniers temps, Chelsea a fait un vide dans sa défense. Le club londonien s’est séparé d’Antonio Rudiger et Andreas Christensen qui étaient en fin de contrat. Le rapprochement entre Cesar Azpilicueta et le FC Barcelone amène les propriétaires de Chelsea à prendre leurs précautions. Si la signature de Kalidou Koulibaly pour près de 39 millions d’euros a permis au club de se rassurer, les objectifs qu’il se fixe pour la saison prochaine amènent les recruteurs à cibler d’autres joueurs.

Presnel Kimpembe pas opposé à un transfert à Chelsea FC

Fabrizio Romano rapporte que Chelsea est dans des "pourparlers directs" avec le PSG au sujet d’un transfert de l'international français Presnel Kimpembe. Cette approche ne pouvant se faire sans un intérêt réciproque entre le défenseur tricolore et le club anglais, tout indique que son départ est plus que possible. Et selon les dernières rumeurs, le PSG ne serait pas opposé non plus au transfert du défenseur.

La direction du Paris Saint-Germain n’attendrait qu’une "bonne proposition" avant de donner son accord. Clairement, le Paris SG serait OK pour laisser partir Kimpembe en cas d’offre estimée à 65 millions d’euros. Du côté de Chelsea, la direction espère conclure un accord autour de 50 millions d’euros, selon cette même source relayée par le Daily Star.

Christophe Galtier s’était montré confiant dans les colonnes de l’Équipe, où il avait assuré être bien informé sur ce qui se dit sur l’avenir de son défenseur. Une information qui l’amusait toutefois parce qu’il lui semble inconcevable de perdre un joueur aussi important de l’effectif du Paris Saint-Germain. Mais avec la volonté du joueur de remporter les plus grands trophées, son départ du club de la capitale ce mercato estival pourrait être la première surprise de son coach.