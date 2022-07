PSG Mercato : Une star néerlandaise prête à venir au Paris SG !

Publié par JEAN-LUC D le 18 juillet 2022 à 10:13

PSG Mercato : À la recherche d’un remplaçant à Angel Di Maria, parti à la Juve, le Paris SG pourrait s’offrir les services d’un international néerlandais.

PSG Mercato : Un attaquant du FC Bruges veut rejoindre le Paris SG

Avec Lionel Messi, Neymar Jr et Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain fait rêver plusieurs joueurs. Après avoir déjà officialisé les arrivées de Vitinha et d’Hugo Ekitike, le club de la capitale compte encore se renforcer. Luis Campos et la cellule de recrutement travaillent en coulisses afin d’offrir à l’entraîneur Christophe Galtier diverses options dans tous les compartiments de jeu, surtout qu’une vaste opération dégraissage est en cours. Dans l’optique du remplacement d’Angel Di Maria, parti librement à la Juventus Turin cet été, une potentielle piste s’est peut-être offerte aux dirigeants parisiens. Un attaquant international néerlandais se dit prêt à rejoindre l’équipe des Bleu et Rouge contre un salaire insignifiant.

PSG Mercato : Noa Lang, option sérieuse pour le Paris SG ?

En effet, le fantastique ailier du FC Bruges, Noa Lang, a enflammé les réseaux sociaux ces dernières heures. Dans une story Instagram, le joueur de 23 ans a mis en ligne une photo accompagnée d’une photo avec en légende : « je n’ai pas besoin de billet, le PSG venez me chercher. » Simple clin d’oeil au Champion de France ou véritable appel du pied à Luis Campos ?

Une chose est certaine, Noa Lang est annoncé sur le départ cet été et sa valeur actuelle est estimée à 22 millions d’euros. Auteur de bonnes performances la saison dernière, le compatriote de Georginio Wijnaldum pourrait être une bonne option pour renforcer un secteur offensif qui a perdu l’Argentin Angel Di Maria. Reste maintenant à savoir si les décideurs parisiens voudront ouvrir ce dossier.

Toutefois, le Paris SG pourrait être confronté à une rude concurrence sur cette piste. En effet, selon les informations du Telegraaf, Noa Lang devrait effectivement faire ses adieux à la Jupiter Pro League cet été pour rejoindre l’AC Milan. Le transfert est en cours de finalisation et il ne manque plus que la signature de RebBird Capital, le nouveau propriétaire du club italien. Les différentes parties se seraient d'ailleurs mises d'accord depuis plusieurs semaines et le deal aurait été officialisé si le champion d'Italie en titre n'avait pas été récemment racheté.