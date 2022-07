Stade de Reims Mercato : Un attaquant pisté par plusieurs clubs

Publié par Nicolas le 19 juillet 2022 à 02:25

Stade de Reims Mercato : À la recherche de temps de jeu plus conséquent, un attaquant du SDR fait l'objet de nombreuses convoitises durant ce mercato.

Stade de Reims Mercato : Le SDR pourrait transférer Fraser Hornby

Arrivé au Stade de Reims en juillet 2020 en provenance des U23 d'Everton, Fraser Hornby n'a pas eu l'occasion de montrer ses talents de buteur dans le Grand Est. Six mois après son arrivée, il a été prêté à Aberdeen lors du mercato hivernal 2021, sans grand succès au vu du temps qu'il a passé sur le terrain : seulement 6 matchs et 343 minutes jouées dans le championnat écossais.

La saison suivante, il revient à Reims mais ne joue plus vraiment. 11 matchs pour 382 minutes jouées et pas le moindre but marqué pour l'attaquant écossais de 22 ans. Toutefois, le buteur s'est montré beaucoup plus efficace en sélection, inscrivant 10 buts en 18 sélections avec l'équipe nationale d'Écosse des U21. N'ayant que peu apporté sur le plan offensif, le club champenois ne serait pas contre un départ de son jeune attaquant axial, et ce, malgré le récent départ de son jeune buteur vedette Hugo Ekitike au PSG.

Stade de Reims Mercato : Hornby convoité par plusieurs clubs

Selon une information du média écossais Daily Record, Fraser Hornby serait convoité par le club allemand de Karlsruhe SC, qui évolue en Bundesliga 2, mais aussi par le Colorado Rapids, franchise de la Major League Soccer aux États-Unis. Reste à savoir si ces deux pistes pourraient intéresser le jeune buteur. D'autres rumeurs font état d'un intérêt de clubs belges, polonais et anglais. À moins d'un intérêt soudain pour la MLS, Fraser Hornby devrait donc rester en Europe la saison prochaine, reste à savoir où va pouvoir rebondir l'attaquant gaucher afin de relancer une carrière qui stagne depuis plusieurs saisons maintenant.