Stade de Reims : Un cadre en défense absent cinq semaines

Publié par Enzo Vidy le 24 février 2023 à 17:50

Déjà forfait face à l'OGC Nice le week-end dernier pour un problème aux ischio-jambiers, un cadre du Stade de Reims sera absent cinq semaines.

Toujours invaincu en championnat depuis le 18 septembre dernier, le Stade de Reims accueille le Toulouse FC dimanche à 15h, avec l'objectif de poursuivre cette série d'invincibilité. Le dernier affrontement entre ces deux équipes avait eu lieu en Coupe de France, sur la pelouse du Stadium le 8 février dernier, où le TFC s'était imposé face aux Rémois. Nul doute que les hommes de Will Still auront donc à coeur de prendre leur revanche sur les Toulousains dans deux jours.

Pour cela, il faudra être capable de faire preuve de réalisme devant le but, chose qui a cruellement manqué au Stade de Reims le week-end dernier sur la pelouse de l'OGC Nice, en concédant le match nul 0-0, avec un penalty manqué de Folarin Balogun en début de seconde période. De plus, l'effectif rémois ne sera pas au complet pour recevoir l'équipe de Philippe Montanier, et Will Still présent en conférence de presse ce vendredi, a annoncé une bien mauvaise nouvelle concernant un cadre du Stade de Reims.

Stade de Reims : Emmanuel Agbadou indisponible pendant 5 semaines

C'est une terrible nouvelle pour Emmanuel Agbadou et le Stade de Reims. Privé du match à Nice la semaine dernière suite à un problème aux ischios-jambier, le défenseur ivoirien va manquer au minimum 5 semaines de compétition suite à "une lésion aux ischios" comme annoncé par son entraîneur Will Still en conférence de presse. Ayant disputé 20 matches de Ligue 1 cette saison, Emmanuel Agbadou est un véritable taulier de Reims, et son absence pourrait être problématique au sein de la défense rémoise.

La bonne nouvelle de la journée concerne le retour de Marshall Munetsi, qui était présent à l'entraînement cette semaine, et qui sera opérationnel d'après les dires de son coach pour la rencontre face au Toulouse FC dimanche prochain.