Stade de Reims Mercato : Patrick Pentz vide son sac après son départ

Publié par Jules le 14 février 2023 à 13:46

Après seulement 6 mois passés au Stade de Reims, Patrick Pentz a quitté le club cet hiver afin de rejoindre l'Allemagne et le Bayer Leverkusen.

En juillet dernier, le Stade de Reims officialisait l'arrivée du gardien autrichien Patrick Pentz, libre, en provenance de l'Austria Vienne. Le gardien de but de 26 ans voulait relever un nouveau défi et a donc rejoint la France et le club champenois à l'été 2022. Néanmoins, l'aventure a été de très courte durée pour l'international autrichien (4 sélections), qui n'aura disputé que 7 matchs sous les couleurs rémoises. Un bilan famélique qui l'a poussé à rejoindre le Bayer Leverkusen lors du dernier mercato hivernal.

Patrick Pentz a été libéré de son contrat avec le Stade de Reims, ce qui lui a permis de s'engager avec le Bayer Leverkusen. Récemment, le portier autrichien s'est confié au micro de le podcast allemand Die Abstauber, revenant notamment sur son passage raté au Stade de Reims. Comme il explique lui-même, cela n'a jamais accroché entre le SDR et l'Autrichien qui résume, "ce n’était pas une relation amoureuse entre moi et le Stade de Reims."

Stade de Reims Mercato : Un choix simple pour Patrick Pentz

Remplacé par Alexandre Olliero au poste de gardien remplaçant du SDR, Patrick Pentz n'a eu aucun mal à prendre sa décision de quitter l'écurie champenoise. "Mon objectif principal, cet hiver, était de sortir de ma situation en France et de trouver quelque chose de nouveau, explique le gardien de but. [...] Bien sûr, mon objectif est d'être dans le but à un moment donné." Une courte page qui se tourne donc pour le joueur de 26 ans qui va tenter de donner un second souffle à sa carrière après son passage au Stade de Reims.

Comme l'explique Patrick Pentz, le choix du Bayer Leverkusen était une évidence. "C'est tout simplement un club de haut niveau et c'est pourquoi la décision n'a pas été difficile pour moi". Un départ qui ne devrait pas manquer au Stade de Reims qui fait désormais confiance à Yehvann Diouf, qui a récupéré la place de gardien titulaire plus tôt dans la saison, et qui semble convaincre le SDR, alors qu'il n'a que 23 ans.