Publié par ALEXIS le 31 mars 2023 à 23:15

Le FC Nantes affronte Reims, dimanche, avant la demi-finale de la coupe de France, mercredi. Kombouaré a évoqué le maintien comme priorité, avant Lyon.

Classé à la 14e place de Ligue 1, le FC Nantes n’est pas encore assuré du maintien dans l’élite. Les Canaris sont certes 7 points d’avance sur la zone rouge, mais ils ne sont pas l’abri du retour des clubs engagés dans la course pour le maintien en Ligue 1.

De plus, le FCN joue sur deux tableaux. L’équipe d’Antoine Kombouaré est en demi-finale de la coupe de France. Elle affronte l’OL, le mercredi 5 avril, au stade de la Beaujoire. Mais pour l’heure, le FC Nantes se concentre sur le match de la 29e journée du championnat, face au Stade de Reims.

FC Nantes : Kombouaré veut « obtenir le maintien le plus rapidement »

L’entraineur des Jaune et Vert prévient qu’il va jouer cette rencontre à fond, avant de penser à Lyon. Surtout qu’une victoire les rapprocherait du maintien. « Je vais aligner la meilleure équipe face à Reims, afin d’obtenir le plus rapidement les points du maintien », a déclaré le technicien kanak en conférence de presse d’avant-match.

Antoine Kombouaré estime que le match face aux Rémois peut servir de préparation pour la coupe de France. « Je suis aussi persuadé que c’est un match important pour la demi-finale. »

Le coach du FCN se méfie du Stade de Reims

Bien qu’ambitieux face au SDR, le FC Nantes se méfie de l’équipe de Will Still, classée 9e de Ligue 1. « Il fait du très bon travail. Quand tu fais ce parcours-là, c’est que tu as des qualités. Il a de bons joueurs avec lui », a prévenu le coach des Canaris.

Pour rappel, les Nantais ont enchaîné 5 matchs sans victoire, soit précisément 3 défaites et 2 nuls. Ils doivent donc renouer rapidement avec la victoire pour enclencher leur remontée, dans le sprint final de la saison.