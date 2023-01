Stade de Reims Mercato : Un gardien est en route pour Reims

Publié par Jules le 31 janvier 2023 à 11:49

Tandis que le Stade de Reims est assez calme durant ce mercato hivernal, les choses pourraient s'accélérer avec l'arrivée d'un gardien de but.

Depuis le début du mercato hivernal, le Stade de Reims n'a toujours pas recruté de renforts. En parallèle de cela, le club s'est montré plus actif dans le sens des départs, puisque l'équipe de Will Still a déjà perdu 4 joueurs durant le mois de janvier. Récemment, Nathanaël Mbuku a d'ailleurs été libéré par Reims afin qu'il puisse s'engager en Bundesliga, au FC Augsbourg pour les quatre prochaines années. Mais les choses ne devraient pas s'arrêter là pour le club champenois.

Ces derniers jours, les dossiers s'accélèrent au Stade de Reims qui risque de valider encore quelques mouvements avant la clôture du mercato hivernal. Ainsi, le jeune Bradley Locko pourrait quitter le SDR pour rejoindre le Stade Brestois dans la journée. Alors que les Rémois ont perdu plusieurs éléments, il est l'heure désormais de se renforcer. Pour ce faire, la cellule de recrutement souhaite valider l'arrivée prochaine d'un gardien pour apporter de la concurrence à Yehvann Diouf dans les cages.

Stade de Reims Mercato : Un gardien de but de Ligue 2 en approche

C'est un nom bien connu des suiveurs de la Ligue 2, Alexandre Olliero intéresse le Stade de Reims. Arrivé libre au Pau FC il y a un an et demi, le gardien de but de 26 ans a réalisé une très belle première partie de saison en Ligue 2. Cela n'a pas échappé à Reims qui pourrait officialiser l'arrivée du portier palois dans les prochaines heures, selon Le Parisien.

Malgré des belles performances en Ligue 1 depuis qu'il a pris sa place dans les cages du Stade de Reims, Yehvann Diouf devrait voir arriver un concurrent dans les prochaines heures. Reste à voir désormais quelle hiérarchie mettra en place Will Still concernant les différents portiers du SDR dans les prochaines semaines, après l'arrivée d'Alexandre Olliero.