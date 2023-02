Stade de Reims : Deux forfaits au SDR pour le déplacement à Nice

Publié par Enzo Vidy le 17 février 2023 à 16:25

Toujours invaincu depuis le 18 septembre dernier, le Stade de Reims se déplace à Nice samedi et compte déjà deux forfaits dans ses rangs.

C'est un match qui promet samedi soir à l'Allianz Riviera. Face à un OGC Nice qui reste sur 4 victoires de suite en Ligue 1, le Stade de Reims compte bien poursuivre son incroyable série d'invincibilité en championnat qui dure depuis le mois de septembre. Facile vainqueurs de l'AJ Auxerre la semaine dernière 4-0 à Auguste Delaune, les Rémois vont se rendre sur la Côte d'Azur avec le plein de confiance.

Actuellement 10e au classement, le Stade de Reims pourrait provisoirement s'emparer de la 9e place, tout en revenant à cinq points de l'Europe. L'enjeu est donc de taille pour les hommes de Will Still qui ne cessent d'impressionner depuis plusieurs mois. Néanmoins, il faudra réussir à composer sans deux joueurs majeurs de l'effectif rémois, qui ne sont pas aptes à faire le déplacement samedi après-midi à Nice.

Stade de Reims : Marshall Munetsi et Emmanuel Agbadou forfaits à Nice

Les nouvelles ne sont pas très bonnes au SDR à 24 heures du coup d'envoi face à l'OGC Nice. En effet, Will Still a annoncé en conférence de presse les forfaits de Marshall Munetsi et d'Emmanuel Agbadou pour cette rencontre importante. C'est donc un Stade de Reims diminué qui va se déplacer dans le sud samedi, avec le souvenir récent du match aller qui s'était soldé sur le score de 0-0 le 15 janvier dernier. Will Still s'est exprimé à ce propos.

"Les souvenirs sont un peu plus récents. Les joueurs ont des repères, ça ne change pas grand-chose pour nous. On prépare le match comme les autres. On connaît l’état de forme de notre adversaire, il a progressé depuis le match aller. Chapeau à lui ! On va essayer d’être efficace dans les deux 16 mètres et de produire du jeu, d’aller de l’avant et de jouer sur ce qu’on sait faire." Reste à savoir ce que sera en mesure de faire le Stade de Reims pour faire douter un adversaire sûr de lui ces derniers temps.