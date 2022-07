OM Mercato : C’est confirmé, Marseille tient sa quatrième recrue

Publié par Timothée Jean le 18 juillet 2022 à 15:43

OM Mercato : Toujours à l’affût des opportunités du marché, l’Olympique de Marseille s’apprête à accueillir sa quatrième recrue estivale.

OM Mercato : Un jeune gardien de but débarque à Marseille

Malgré sa qualification pour la prochaine Ligue des Champions, l’Olympique de Marseille a déjà perdu gros cet été. Avant même l'ouverture officielle du mercato estival, le club phocéen a perdu son jeune milieu de terrain, Boubacar Kamara, qui a rejoint gratuitement Aston Villa. Ensuite, le gardien emblématique du club, Steve Mandanda, s’est récemment engagé en faveur du Stade Rennais, après avoir résilié son contrat avec l' OM. Nemanja Radonjic a, lui aussi, été envoyé au Torino sous la forme d’un prêt avec option d’achat obligatoire.

Mais face à tous ces départs, les dirigeants de l’ OM ne sont pas restés les bras croisés. Ces derniers ont décidé de faire venir de nouveaux renforts. Après les arrivées de Samuel Gigot, Isaak Touré et Chancel Mbemba, la direction de l’Olympique de Marseille s’apprête d'ailleurs à accueillir une quatrième recrue estivale. Le gardien de but du Celta Viga, Ruben Blanco, s’apprête à s’engager avec le club phocéen.

OM Mercato : Officialisation imminente pour Ruben Blanco

Cette information, qui circulait sur la toile depuis plusieurs jours, est en effet confirmée par Relevo. Le média espagnol explique que l’affaire serait déjà réglée entre les différentes parties. Le gardien de but de 25 ans aurait même été libéré par son club afin de finaliser les derniers détails pour son transfert à l’ OM. Malgré la récente prolongation de son contrat avec le Celta Vigo, Ruben Blanco devrait rejoindre Marseille sous la forme d’un prêt.

Le portier espagnol viendrait donc pour occuper le poste de doublure de Pau Lopez la saison prochaine à Marseille. L’officialisation de son transfert ne serait plus qu’une question de temps. En attendant, le Celta Vigo s’active déjà en coulisse pour trouver son successeur et aurait porté son choix sur le gardien de but du FC Barcelone, Neto. Les négociations se poursuivent entre les différentes parties.