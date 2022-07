OM Mercato : Une nouvelle officialisation se précise à Marseille

Publié par JEAN-LUC D le 17 juillet 2022 à 22:45

OM Mercato : Après l’annonce de l’arrivée de Chancel Mbemba, Pablo Longoria serait sur le point de finaliser un nouveau renfort important à Marseille.

OM Mercato : Pablo Longoria tient le successeur de Steve Mandanda

Après sa dernière recrue Chancel Mbemba (27 ans), l’Olympique de Marseille pourrait annoncer une nouvelle signature dans les heures à venir. Révélé par le journal L'Équipe il y a quelques heures, l'intérêt de Pablo Longoria pour Ruben Blanco, lié au Celta Vigo jusqu'en juin 2027, se précise. Afin de combler le vide laissé par le départ de Steve Mandanda, le président marseillais aurait jeté son dévolu sur Ruben Blanco.

D’accord pour laisser filer son portier de 26 ans, le Celta Vigo aimerait d’abord lui trouver un successeur avant de le laisser partir. Ruben Blanco devrait donc débarquer prochainement à Marseille afin de concurrencer Pau Lopez la saison prochaine. L’affaire se serait même accélérée ces dernières heures.

OM Mercato : L’agent de Ruben Blanco attendu à Marseille

Alors que le Celta Vigo attend le remplaçant de Ruben Blanco pour le prêter à l’Olympique de Marseille, le FC Barcelone se rapprocherait de la conclusion d’une « opération à trois », à savoir avec Neto, doublure de Marc-André Ter Stegen et le Celta Vigo. Il ne reste plus qu’un terrain d’entente entre le club culé et le portier brésilien de 32 ans pour la résiliation de son contrat ou pour un départ en prêt.

Pendant ce temps, Longoria continue de travailler sur ce dossier et devrait rencontrer prochainement l’agent de Blanco à Marseille. Selon les dernières informations de Foot Mercato, l’agent du gardien espagnol est attendu à Marseille dans les prochaines heures. Le portail sportif confirme que les discussions entre les dirigeants de l’OM et la formation espagnole portent sur un prêt avec option d’achat. Pour rappel, le Celta Vigo ne retiendra pas son gardien remplaçant cet été, malgré sa récente prolongation jusqu’en 2027.

Affaire à suivre donc…