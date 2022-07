OM Mercato : Marseille prend une ferme décision pour Gerson !

Publié par Timothée Jean le 18 juillet 2022 à 23:45

OM Mercato : Alors que l’incertitude plane sur l’avenir de certains cadres, l’Olympique de Marseille a déjà tranché en ce qui concerne Gerson.

OM Mercato : Gerson courtisé par plusieurs clubs étrangers

L’été dernier, l’Olympique de Marseille n’a pas hésité à sortir le chéquier pour s’offrir les services de Gerson en provenance du Brésil. Le milieu de terrain gaucher s’est engagé avec le club phocéen contre un chèque de plus de 20 millions d’euros, bonus compris. Un montant colossal qui avait suscité diverses spéculations dans la cité phocéenne, d’autant plus que le joueur de 25 ans avait du mal à s’imposer sous ses nouvelles couleurs.

Mais après une difficile période d’adaptation, Gerson s’est finalement montré à la hauteur des attentes placées en lui. L’international brésilien sort d’une belle saison à l’Olympique de Marseille, comptabilisant 9 buts et 7 passes décisives en 37 rencontres de Ligue 1. Le milieu de terrain est même devenu un acteur incontournable dans l’entrejeu marseillais. Et ses performances ne sont pas passées inaperçues. Le journaliste Maxime Vendrell révèle en effet que plusieurs clubs britanniques et espagnols se sont récemment renseignés sur Gerson en vue d’un éventuel transfert. Sauf que ces prétendants ont visiblement tapé à la mauvaise porte.

OM Mercato : Gerson jugé intransférable à Marseille

En effet, si la bonne dynamique de Gerson pouvait faire de lui un candidat potentiel au départ cet été, la direction de l’ OM ne l’entend pas de cette oreille. Selon la source, l’ancien joueur de l'AS Rome a tout simplement été déclaré intransférable par l’Olympique de Marseille. Le club phocéen n’a pas l’intention de perdre un talent. Sous contrat jusqu’en juin 2025 avec l’ OM, le natif de Belford Roxo sait donc à quoi s’en tenir pour son avenir. Ses courtisans aussi. Dans une récente interview accordée à Fox Sports, son agent et père, Marcao, assurait aussi que son fils ne quitterait pas la cité phocéenne cet été. La porte reste ainsi fermée à double tour pour le jeune prodige brésilien.