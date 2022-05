OM Mercato : Gerson vers l’Angleterre, les aveux de son père !

Publié par Timothée Jean le 27 mai 2022 à 23:57

OM Mercato : Arrivé l’été dernier à Marseille, Gerson était annoncé ces derniers temps vers la Premier League. Son père a fait le point sur son avenir.

OM Mercato : La mise au point du père du Gerson sur son avenir

Recruté contre un chèque compris entre 20 et 25 millions d’euros, en provenance de Flamengo au Brésil, Gerson a vécu des débuts assez difficiles à l’Olympique de Marseille. L’international brésilien ne parvenait pas vraiment à se montrer à la hauteur des attentes placées en lui, suscitant alors le mécontentement de certains supporters et faisant naître diverses spéculations sur son avenir.

La recrue la plus chère du mercato estival de l’ OM était notamment annoncée vers un transfert en Premier League, où plusieurs écuries s’intéressent à son profil. Mais le père et agent du joueur, Marcos Antonio Silva, a rapidement démenti ces rumeurs. « Gerson a été élu deux fois meilleur joueur à son poste au Brésil, à aucun moment nous n’avons douté ou pensé à partir. La période d’adaptation était logique », a-t-il déclaré dans des propos rapportés par SportMed TV. L’entourage de Gerson refusait donc de croire à une erreur de casting et un départ de Marseille pour la Premier League ou encore pour un retour au Brésil, était tout simplement inenvisageable.

Gerson de retour à un meilleur niveau à Marseille

S’il a connu des débuts très hésitants à Marseille, Gerson est monté en puissance au fil des matchs et a réalisé une grosse deuxième partie de saison. Le milieu de terrain brésilien aura été l’un des artisans de la belle saison de l’ OM avec 11 buts inscrits et 10 passes décisives en 48 rencontres. Le joueur de 25 ans s'est même offert un doublé lors de la dernière journée du championnat face au RC Strasbourg (victoire 4-0), contribuant ainsi à la qualification directe de l’Olympique de Marseille pour la prochaine Ligue des Champions.