AS Monaco Mercato : C'est fait, une signature en Liga officialisée

Publié par Ange A. le 14 juillet 2022 à 01:25

AS Monaco Mercato : Dans les tuyaux depuis quelques heures, le départ de Benjamin Lecomte de l’ASM a été officialisé par le club princier.

AS Monaco Mercato : Benjamin Lecomte quitte encore l’ASM

Comme depuis quelques saisons, l’AS Monaco poursuit son opération dégraissage. Le club de la Principauté a notamment réalisé une belle affaire suite au transfert d’Aurélien Tchouameni au Real Madrid. Un deal qui a rapporté 80 millions d’euros au club du Rocher. L’ASM a également enregistré les transferts de Strahinja Pavlovic, Pietro Pellegri et Jean-Eudes Aholou. Des joueurs en fin de contrat comme Cesc Fabregas, Djibril Sidibé et Vito Mannone ont quitté le club en tant que joueurs libres. Ce mercredi, le club de la Principauté a enregistré une nouvelle défection. Dans un communiqué, l’ASM a confirmé le départ de Benjamin Lecomte. Le gardien de but est prêté à l’Espanyol Barcelone pour une saison.

Une nouvelle pige en Liga pour Lecomte

L’AS Monaco n’a pas précisé si le prêt de Benjamin Lecomte est assorti à une option d’achat. En signant à l’Espanyol Barcelone, le portier âgé de 31 ans retourne en Espagne. Il était prêté à l’Atlético Madrid la saison dernière. Il a réalisé une pige peu mémorable chez les Colchoneros, n’ayant pas disputé le moindre match avec l’autre grand club de la capitale espagnole. Le portier monégasque pourrait réaliser une meilleure saison avec le club catalan. Lequel vient d’enregistrer le départ gratuit de Diego Lopez vers le Rayo Vallecano.

À deux ans de l’expiration de son contrat avec l’ASM, l’ancien portier de Lorient pourrait donc se trouver un bon point de chute pour sa carrière. Sa valeur marchande est estimée à 5 millions d’euros sur Transfermarkt. Son avenir est compromis à Monaco depuis la signature d’Alexander Nübel l’été dernier. Barré par Manuel Neüer à Munich, le portier allemand est prêté au club princier par le Bayern pour deux saisons.