Toulouse FC Mercato : Officiel, un défenseur renforce le Téfécé

Publié par ALEXIS le 19 juillet 2022 à 18:28

Toulouse FC Mercato : Promu en Ligue 1, le Téfécé tient sa quatrième recrue estivale qui n’est autre qu’un défenseur en provenance d’Elfsborg en Suède.

Toulouse FC Mercato : Oliver Zandén, 4e recrue estivale du Téfécé

Le Toulouse FC continue de se renforcer, suite à son retour en Ligue 1 à l’issue de la saison dernière, en étant sacré champion de Ligue 2. L’équipe de Philippe Montanier avait déjà enregistré l’arrivée en renfort de 3 joueurs. Ce mardi, une quatrième recrue estivale a rejoint le Téfécé. « Le Toulouse Football Club enregistre l'arrivée d'Oliver Zandén, ce 19 juillet ! L’arrière latéral gauche suédois, international U21, arrive en provenance d'Elfsborg. Il est la 4e recrue toulousaine engagée cette intersaison. Le Toulouse Football Club est ravi de compter Oliver dans ses rangs et lui souhaite la bienvenue, et surtout le même succès auprès des supporters que son illustre compatriote », a fait savoir le club de la Ville Rose, sur son site internet.

Le défenseur suédois se réjouit de sa signature au Téfécé

Oliver Zandén a confié ses premières impressions après la signature de son contrat au Toulouse FC. Il se dit impatient de retrouver ses nouveaux coéquipiers, en tournée dans le Pays Basque. « Mon arrivée ici s'est très bien passée, je suis déjà très excité à l'idée de m'entrainer et de jouer avec le reste de l'équipe. En venant de Suède, c'est un gap important pour moi d'avoir l'opportunité de jouer en Ligue 1 Uber Eats. C'est l'occasion de continuer à progresser, je suis certain que le TéFéCé est le club parfait pour y parvenir. J'ai hâte de commencer les matchs et de rencontrer les fans, c'est très excitant », a-t-il déclaré.

Le joueur de 21 ans bientôt (le 14 aout) se réjouit de suivre les traces de ses compatriotes passés au TFC ou qui y évoluent en ce moment. « J’ai essayé de regarder autant de matchs que possible de Toulouse..., une équipe qui pratique un très bon football. Je la connais depuis longtemps, parce que je viens de la même ville que Johan Elmander en Suède. Je sais que le TéFéCé a une culture avec les joueurs suédois, entre Johan Elmander, Ola Toivonen, Jimmy Durmaz, et Isak Pettersson actuellement », a confié Oliver Zandén.