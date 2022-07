PSG Mercato : Luis Campos prend une décision incroyable en défense !

Publié par Thomas G. le 20 juillet 2022 à 09:43

PSG Mercato : Annoncé tout proche depuis plusieurs semaines, la venue d'un roc défensif de Serie A se complique de jour en jour.

PSG Mercato : le recrutement d’un défenseur est en stand-by

Depuis l’arrivée d’Hugo Ekitike en fin de semaine dernière, le mercato du Paris Saint-Germain est au ralenti. Les Parisiens n’ont pas fait d’avancées significatives dans leurs dossiers prioritaires et aucun des joueurs ciblés n’a signé. Le club de la capitale espérait incorporer plusieurs recrues au cours de la tournée au Japon, mais le PSG semble s’être résigné. Le Paris SG discute toujours pour la venue de Milan Škriniar et Renato Sanches mais les négociations n’avancent pas, et pour cause, Luis Campos estime que les clubs (Inter Milan, LOSC) se montrent trop gourmands.

Selon le journaliste italien Gianluca Di Marzio, les Interistes restent intransigeants concernant le montant du transfert du défenseur slovaque. Le club italien demande 70 millions d’euros alors que l’offre du PSG ne dépasse pas 60 millions d’euros. Ces désaccords vont dans le sens de l’Inter qui pourrait finalement garder l’international slovaque une saison supplémentaire. Le Paris Saint-Germain a fait savoir que d’autres pistes étaient explorées en ce moment à ce poste.

Annoncé tout proche de rejoindre le PSG, Milan Škriniar semble s’éloigne jour après jour de la capitale. La nouvelle direction parisienne veut envoyer un message clair durant ce mercato : Paris ne fera aucune concession sur le mercato, à l'inverse des années précédentes.

PSG Mercato : Le Paris SG a d'autres pistes en défense

Malgré la tendance actuelle, Le Paris Saint-Germain n’a pas perdu espoir de recruter Milan Škriniar durant le mercato. D’autant plus que les Parisiens ont déjà trouvé un accord contractuel avec le défenseur de 27 ans. Luis Campos sait que l’Inter Milan doit vendre pour 60 millions d’euros cet été, le dirigeant portugais pourrait alors patienter pour faire baisser la note. En cas d’échec, le PSG, a identifié plusieurs solutions comme Gonçalo Inacio (Sporting), Jules Koundé (FC Séville) et Lucas Hernandez (Bayern Munich), tous trois en instance de départ dans leurs clubs respectifs.