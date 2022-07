PSG Mercato : Milan Skriniar, échec et mat pour Luis Campos ?

Publié par JEAN-LUC D le 20 juillet 2022 à 00:34

PSG Mercato : La rencontre de ce mardi entre le Paris SG et l’Inter pour Milan Skriniar aurait accouché d’une souris. L’affaire pourrait capoter.

PSG Mercato : L’Inter Milan reste inflexible pour Milan Skriniar

Lundi, La Gazzetta dello Sport et TMW révélaient que de nouvelles discussions étaient attendues ce mardi entre les dirigeants du Paris Saint-Germain et leurs homologues de l’Inter Milan afin de rapprocher leurs positions concernant un transfert de Milan Skriniar. Aux dernières nouvelles, ladite rencontre aurait eu lieu, mais aucune avancée notable n’aurait été notée de part et d’autre. Chaque partie restant inflexible sur sa position initiale.

Une tendance confirmée par les journalistes Fabrizio Romano et Gianluca Di Marzio, qui précisent que le PSG ne veut pas dépasser ses 50 millions d’euros proposés. « L’Inter ne laissera pas partir Skriniar pour autre chose qu’une offre importante. Le PSG ne compte pas pour le moment présenté une offre améliorée », assure Di Marzio qui indique donc que l’affaire pourrait finalement capoter pour cet été.

PSG Mercato : Le transfert de Milan Skriniar finalement annulé ?

En effet, le spécialiste mercato de Sky Sport Italia explique que le dossier Skriniar a pris un gros coup de frein ces dernières heures. L’Inter Milan laissera partir l’international slovaque à la seule condition de recevoir une offre importante que le club de la capitale n’aurait aucune envie de payer, le joueur de 27 ans ne disposant plus que de douze mois de contrat. « C’est pour cette raison que Skriniar semble susceptible de rester à l’Inter », indique le journaliste italien.

Mieux, l’Inter Milan ne serait tout simplement plus vendeur après s’être fait doubler sur la piste Gleison Bremer par la Juventus Turin. Le défenseur brésilien était pressenti pour remplacer Skriniar, mais il donné son accord à la Juve pour succéder à Matthijs de Ligt, qui a rejoint les rangs du Bayern Munich. Luis Campos et le Paris SG pourraient donc être contraints de tirer une croix sur la piste Milan Skriniar.