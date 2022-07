ASSE Mercato : C'est fait, une sensation au milieu arrive à Sainté

Publié par Thomas G. le 20 juillet 2022 à 10:50

ASSE Mercato : Bien décidés à remonter en Ligue 1, les Verts continuent leur marché avec le recrutement de l'un des meilleurs joueurs de Ligue 2.

ASSE Mercato : Les Verts poursuivent leur mercato XXL

Depuis la nomination de Laurent Battles, l’ambiance a changé dans le Forez et l’optimisme est revenu. Malgré les nombreux départs, le club a réaffirmé ses ambitions et s’est bien renforcé durant le mercato estival. De nombreuses recrues sont arrivées et les hommes de Laurent Battles semblent désormais favoris pour la montée en Ligue 1.

Les dirigeants de l'AS Saint-Etienne veulent continuent d'ajouter de la qualité dans leur effectif avec la venue d’une nouvelle arme offensive. L’Équipe indique dans son édition du jour que l’ ASSE va recruter Victor Lobry. Le milieu offensif de 27 ans qui a éclaté au grand jour l’an dernier du côté de Pau, va s’engager pour 3 ans avec les Verts. Les Stéphanois réalisent un gros coup avec la signature de l’une des révélations de la saison dernière. Après la signature de Mathieu Cafaro, les Verts sont donc en passe de réaliser un deuxième gros coup cette semaine. L’ ASSE espère officialiser la venue des deux milieux français aujourd’hui. Un temps annoncé proche du Stade Malherbe de Caen ou de l’En Avant Guingamp, Victor Lobry devrait donc signer libre à Saint-Etienne.

ASSE Mercato : Victor Lobry pourrait débloquer le marché de Sainté

La venue de l’ancien maestro du Pau FC va permettre aux dirigeants stéphanois de vendre un élément offensif dans les prochaines semaines. Selon L'Équipe, les Verts veulent se séparer d’Adil Aouchiche qui entre dans sa dernière année de contrat. Le jeune espoir français garde une bonne cote sur le marché des transferts et les Stéphanois se sont bien renforcés à son poste. Après Lucas Gourna, parti pour 15 millions d’euros, une deuxième pépite de l’ ASSE pourrait quitter le club pour renflouer les caisses stéphanoises.