OM Mercato : Coup de théâtre, Longoria veut boucler deux départs

Publié par Timothée Jean le 20 juillet 2022 à 16:20

OM Mercato : Très actif dans le sens des arrivées, l’Olympique de Marseille travaille en parallèle pour se séparer de deux joueurs clés.

OM Mercato : Longoria tente de se séparer de Bakambu et Lirola

Timide depuis l’ouverture officielle du mercato, l’Olympique de Marseille accélère enfin sur le marché des transferts. Les dirigeants marseillais sont déjà parvenus à signer trois nouvelles recrues cet été et s’apprêtent à accueillir trois renforts supplémentaires. Luis Suarez (Grenade CF), Ruben Blanco (Celta Vigo) et Jonathan Clauss (RC Lens) sont attendus dans les prochaines heures à l’ OM. Et ce n’est pas terminé, puisque les recruteurs travaillent en coulisse pour finaliser le transfert d’un piston gauche et d’un nouveau milieu de terrain. Les noms de Darko Lazovic et Jordan Veretout sont notamment évoqués.

Mais avant de poursuivre son recrutement d’envergure, l’Olympique de Marseille devra en parallèle boucler quelques départs. Le club phocéen devra en effet réduire sa masse salariale s’il souhaite enregistrer de nouvelles signatures. Ainsi, plusieurs joueurs de l’ OM risquent d’être poussés vers la porte de sortie dans les jours à venir. Le journaliste indépendant Idriss Kasmi s’est d’ailleurs penché sur ce grand ménage annoncé à Marseille et révèle que le président marseillais, Pablo Longoria, tente désormais de convaincre Cédric Bakambu et Pol Lirola d’aller voir ailleurs cet été. Les discussions entre les différentes parties se seraient même intensifiées ces dernières heures.

OM Mercato : Des remplaçants déjà trouvés à Marseille

Recruté gratuitement lors du dernier mercato hivernal, l’attaquant de 31 ans peine toujours à retrouver son meilleur niveau de jeu à l’Olympique de Marseille. Il a inscrit 4 buts en 21 apparitions sous le maillot phocéen la saison dernière. L’ OM envisagerait donc de se séparer de lui, six mois seulement après son arrivée. Et l’arrivée de l’attaquant espagnol, Luis Suarez, devrait précipiter un peu plus son départ de Marseille.

Ces dernières semaines, son nom était déjà associé au Besiktas. Reste à savoir si le club turc reviendra à la charge pour son transfert. En tout cas, la direction marseillaise ne s’opposerait plus à son départ. Même son de cloche pour Pol Lirola. Auteur d’une saison mitigée à l’ OM, le latéral droit espagnol a vu débarquer un concurrent de poids à son poste avec l’arrivée de Jonathan Clauss. L’international français débarque à Marseille pour être titulaire. S’il veut bénéficier de plus de temps de jeu, Pol Lirola devrait alors faire ses valises cet été. Reste désormais à savoir combien l’ OM demandera pour ces deux joueurs poussés vers la sortie.