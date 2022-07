OM Mercato : Après Suarez, un attaquant proche de signer à Marseille !

Publié par Thomas le 20 juillet 2022 à 10:20

OM Mercato : Alors que l'Olympique de Marseille a déjà bouclé la venue de Luis Suarez cet été, le club phocéen serait proche d'un autre gros coup.

OM Mercato : Un attaquant de Serie A se rapproche à grands pas de Marseille

L’Olympique de Marseille est décidément en jambes sur la sphère mercato et compte bien poursuivre son recrutement ambitieux ces prochains jours. Alors que Pablo Longoria présentait hier ses trois recrues défensives : Chancel Mbemba, Isaak Touré et Samuel Gigot à la presse, le club olympien a en parallèle acté les venues prestigieuses de Luis Suarez (Grenade CF) et Jonathan Clauss (RC Lens) qui était suivi par plusieurs cadors en Europe dont le PSG et Manchester United. Mais l’ OM ne devrait pas s’arrêter de sitôt dans son recrutement XXL et serait en passe de boucler la venue d’un attaquant serbe.

D’après les informations du journaliste Marco Conteiro, l’Olympique de Marseille serait en négociations avancées avec l’Hellas Vérone pour enrôler le milieu gauche Darko Lazovic. Le joueur de 31 ans serait dans les plans olympiens sous l’impulsion d’Igor Tudor, le nouveau coach marseillais, qui a côtoyé l’international serbe lors de son passage chez les Gialloblu. Le deal serait proche d'être conclu, même si Marseille doit en parallèle boucler quelques départs dans son effectif, pour acter de nouvelles signatures offensives. Sa venue au Vélodrome enterrerait définitivement la piste Justin Kluivert, dans les plans de Longoria depuis plusieurs mois et également ciblé par l’ OL. La saison passée, Darko Lazovic a inscrit 1 but et délivré 7 passes décisives en 34 rencontres de Serie A.

OM Mercato : Jonathan Clauss a fait de grosses concessions pour rejoindre Marseille

Signature retentissante de ce début de semaine, la venue de Jonathan Clauss à l’Olympique de Marseille confirme les ambitions de Pablo Longoria pour la prochaine saison. Courtisé par Chelsea, le PSG, Lyon, Man United ou encore l’Atlético, l’international tricolore a finalement fait le choix du cœur, en ralliant la cité phocéenne pour 7,5 millions d’euros (hors bonus). Malgré deux refus d’offres marseillaises, le RC Lens a finalement lâcher du lest grâce à... Jonathan Clauss. D’après les informations de La Provence, le piston droit de 29 ans aurait décidé de réduire ses prétentions salariales pour venir à l’ OM. Un effort qui aurait permis aux Olympiens d’augmenter leur offre au RC Lens, qui aurait ainsi accepté de céder leur défenseur.