Barça Mercato : Chelsea s'active pour une star du FC Barcelone

Publié par Thomas G. le 20 juillet 2022 à 21:20

Barça Mercato : Focalisés sur la vente de Frenkie de Jong à Manchester United, les Blaugranas pourraient avoir un coup de pouce venant de Premier League.

Barça Mercato : Chelsea entre dans la course pour Frenkie de Jong

L’éventuel transfert de Frenkie de Jong est le feuilleton estival du FC Barcelone. Après avoir bouclé les arrivées de Robert Lewandowski et Raphinha, les Catalans souhaitent régler ce dossier. La situation du joueur est complexe, Frenkie de Jong veut rester, tandis que son club préfère le vendre pour renflouer les caisses du club. Selon la presse espagnole, le Barça doit se séparer de l’international néerlandais pour inscrire Raphinha et Robert Lewandowski. Frenkie de Jong refuse catégoriquement de signer à Manchester United qui a pourtant un accord avec le FC Barcelone. Cette semaine, le dossier a pris un nouveau tournant avec l’apparition d’un nouveau club intéressé.

Selon Sky Sports, Chelsea a fait une approche concrète pour signer Frenkie de Jong cet été. Le milieu hollandais serait la cible prioritaire de Thomas Tuchel pour renforcer son milieu de terrain. D’autant plus que l’avenir de N’Golo Kanté et Jorginho reste en suspens. Le recrutement du milieu du Barça permettrait à l’entraîneur allemand de sécuriser ce poste pour le présent et le futur. Reste à savoir si les Blues sont disposés à investir les 85 millions d’euros demandés par le FC Barcelone.

Barça Mercato : Frenkie de Jong n'est pas insensible à l’intérêt de Chelsea

Dans le dossier Frenkie de Jong, Chelsea a l'avantage. Les Blues ne sont pas insensibles à la star du Barça. Les Londoniens jouent la Ligue des Champions contrairement à Manchester United. Chelsea a également la ville de Londres comme argument, puisque Frenkie de Jong préférerait l’atmosphère de la capitale anglaise plutôt que le nord de l’Angleterre et Manchester.

En cas d’offre concrète de Chelsea, Frenkie de Jong pourrait donner son accord tant attendu pour quitter la Catalogne. Un départ qui permettrait au FC Barcelone d’alléger sa masse salariale et de poursuivre son mercato XXL.