Barça Mercato : Après Lewandowski, un Français proche de signer

Publié par Thomas le 18 juillet 2022 à 13:13

Barça Mercato : Alors que le FC Barcelone a déjà acté son transfert avec Robert Lewandowski, une autre arrivée prestigieuse se précise.

Barça Mercato : Le FC Barcelone lance sa révolution

Au bord du gouffre il y a un an, après le départ surprise de Lionel Messi à cause de problèmes financiers, le FC Barcelone signe cet été une véritable renaissance. Impacté économiquement, le club catalan se montre toutefois très ambitieux sur le marché des transferts et vient ce week-end d’officialiser sa recrue phare tant attendue, en la personne de Robert Lewandowski. Le serial buteur polonais, visé entre autres par le PSG de Luis Campos et Chelsea, s’est engagé pour 3 saisons au Barça, jusqu’en juin 2025. Un coup de maître des Blaugranas qui fait suite à la prolongation d’Ousmane Dembélé jusqu’en 2024 et la signature du Brésilien Raphinha, en provenance de Leeds.

Après cette triple opération, bouclée en l’espace de deux jours, le FC Barcelone s’apprêterait à finaliser d’autres arrivées, notamment en défense centrale. Avec le transfert de Clément Lenglet à Tottenham et le départ proche de Samuel Umtiti, les Catalans ont jeté leur dévolu sur Jules Koundé, dont le départ du FC Séville cet été semble déjà acté.

Barça Mercato : Jules Koundé veut rejoindre Barcelone à tout prix

D’après les informations du Mundo Deportivo, le défenseur central de l’Équipe de France, Jules Koundé, aurait pour priorité absolue de rejoindre le FC Barcelone. Proche de rallier Chelsea l’été dernier, le joueur de 23 ans est également la priorité des Blaugranas pour leur charnière centrale. Un accord total existerait entre les deux parties mais le deal reste pour l’heure en stand-by d’un point de vue financier.

Le Barça doit trouver les fonds nécessaires pour payer les 55 millions d’euros demandés par le FC Séville. Pour ce faire, le club de Xavi devrait acter une à deux ventes ces prochaines semaines pour finaliser le dossier du Français, qui a en parallèle refusé les avances d’autres cadors européens. Dans le même temps, le FC Barcelone travaille sur la venue de l'Espagnol César Azpilicueta.