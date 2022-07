ASSE Mercato : C'est fait, un renfort offensif signe à l'AS Saint-Etienne !

Publié par Thomas le 20 juillet 2022 à 16:50

ASSE Mercato : Ambitieux cet été pour reconstruire un effectif en transition, l'AS Saint-Etienne a signé ce mercredi un milieu offensif.

ASSE Mercato : Mathieu Cafaro signe à l’AS Saint-Etienne

Très impacté par les nombreux départs en fin de saison, notamment en attaque, l’AS Saint-Etienne a bouclé ce mercredi une quatrième recrue et pas des moindres. À la recherche de renforts offensifs, le club ligérien a officialisé la venue de Mathieu Cafaro, en provenance du Standard de Liège.

Malgré de maigres moyens financiers, Sainté a réussi à enrôler le milieu offensif de 25 ans sous la forme d’un prêt jusqu’à la fin de la saison, assorti d’une option d’achat. Une formule qui évite aux Verts de dépenser des indemnités de transfert pour un joueur qui était coté à 4 millions d’euros sur le marché des transferts. Une superbe opération réalisée par l’ ASSE, qui mène depuis quelques jours un véritable travail de fond pour renforcer son axe offensif. Encore sous contrat jusqu’en 2025 au Standard, Cafaro sortait d’une saison pleine en Belgique avec 2 buts et 2 passes décisives en 25 rencontres de championnat. Formé au Toulouse FC, le joueur s’était révélé en France sous les couleurs du Stade de Reims, où il aura évolué pendant 4 saisons.

" Je suis très heureux de rejoindre un club comme l'AS Saint-Étienne. Mes premiers pas ici se passent très bien. J'attends désormais avec impatience de rencontrer mes nouveaux coéquipiers et de débuter cette saison avec ce maillot Vert ", a réagi Mathieu Cafaro après sa signature à l’ ASSE. Son arrivée dans la Loire devrait être suivie d’une autre ces prochaines heures.

ASSE Mercato : Mathieu Cafaro, première recrue d’une longue série

Comme annoncé par Mohamed Toubache-Ter sur Twitter, l’AS Saint-Etienne ne devrait pas s’arrêter de sitôt dans son recrutement et compte finaliser plusieurs dossiers cette semaine. Après Cafaro, les Verts ont officialisé ce mercredi un autre milieu de terrain, en la personne de Victor Lobry. Le joueur de 27 ans, libre de tout contrat après deux saisons pleines au Pau FC, s'est engagé à l’ ASSE pour renforcer l’entrejeu ligérien. La saison passée, Lobry avait inscrit 5 buts et délivré 3 passes décisives en 37 matches de Ligue 2. D’autres dossiers devraient également se finaliser ces prochains jours, toujours dans la plus grande discrétion.